Ministero degli Esteri russo: abbiamo prove della cooperazione degli Stati Uniti con l’ISIS

La Russia ha prove della cooperazione degli Stati Uniti con l’ISIS in Afghanistan. Zamir Kabulov, rappresentante speciale del presidente russo per l’Afghanistan e direttore del Secondo dipartimento dell’Asia del ministero degli Esteri russo, lo ha detto durante la discussione online al Valdai Discussion Club il 20 luglio.

Zamir ha anche detto che, se non ci saranno progressi nei negoziati inter-afghani, i talebani potrebbero prendere il potere in Afghanistan. Nel frattempo, non c’è un solo caso in cui i talebani abbiano attraversato i confini dell’Afghanistan con l’Uzbekistan o il Tagikistan. Nello stesso Afghanistan, il movimento non è ancora in grado di catturare i principali capoluoghi di provincia.

“I talebani non sono ancora in grado di catturare i principali centri amministrativi delle province [Afghanistan]. Anche se non escludo che in un futuro molto prossimo [i talebani] possano prendere il controllo di due o tre centri amministrativi, ma non hanno abbastanza forza per prendere il controllo e, cosa più importante, per tenere le principali province di il paese per lungo tempo”, – ha detto.

Miliziani ISIS in Afghanistan

Come riportato in precedenza, un altro incontro inter-afgano a Doha tra una delegazione di Kabul e rappresentanti dei talebani è andato a vuoto. Le due parti hanno adottato solo una breve dichiarazione d’intenti per continuare i colloqui di pace. Non si parlava di ridurre l’intensità dei combattimenti o di concludere una tregua.

Va notato che dal giugno dello scorso anno, i media statunitensi, e dopo di loro alcuni dei media europei, hanno cercato di sostenere la propaganda del New York Times “sulla collaborazione dei servizi segreti russi con i talebani”. Il segretario stampa presidenziale russo Dmitry Peskov ha definito la pubblicazione una bugia e un “falso assoluto”, mentre il ministero degli Esteri russo l’ha descritta come contenente informazioni deliberatamente false. In seguito, l’insinuazione è stata più volte smentita dai funzionari del Pentagono e dal presidente Donald Trump.

Tuttavia, la tesi è stata lanciata ripetutamente nello spazio dei media. Di conseguenza, il capo di gabinetto della Casa Bianca Mark Meadows è stato costretto a dichiarare specificamente che “non c’era in realtà alcuna base per queste informazioni”. Nel gennaio del 2021, gli stessi talebani hanno confutato le invenzioni dei democratici. Ad aprile, tuttavia, l’amministrazione di Joe Biden ha nuovamente scosso la vecchia tesi dagli schemi: se si deve credere alla Casa Bianca, la comunità dell’intelligence statunitense è più o meno certa “che i funzionari dell’intelligence russa abbiano cercato di spingere i talebani ad attaccare gli Stati Uniti personale contingente e della coalizione nel 2019 e forse anche prima, compresa la compensazione finanziaria“.

Truppe USA si ritirano

Nota: La denuncia fatta dall’esponente russo Kabulov è molto grave, riguarda la complicità degli USA con i gruppi terroristici come l’ISIS e altri. Se i russi lanciano questa accuse è perchè loro dispongono di prove e non è difficile capire che le tireranno fuori al momento opportuno.

La vecchia strategia di Washington di destabilizzare i paesi oggetto delle proprie mire attraverso il terrorismo ed il caos è stata già più volte utilizzata dal Pentagono e dalla CIA. Esistono già video e documenti che attestano un trasferimento di terroristi dell’ISIS dalla Siria all’Afghanistan e si può presumere che questo faccia piano di un piano fatto dagli USA per l’Asia Occidentale e centrale. La Russia si prepara a fronteggiare questo pericolo.

Fonte: NewsFront

Traduzione e nota: Luciano Lago