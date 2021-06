Minacce, “sanzioni”, provocazioni… Quando si renderanno conto le nazioni del mondo che è inutile trattare con le potenze occidentali?

Dopo aver condannato i piani di Washington di imporre nuove sanzioni a Mosca sul caso Navalni, il Cremlino promette di ricambiare.

“La nostra risposta logica ha sempre seguito le azioni illegali degli Stati Uniti”, ha scritto lunedì la portavoce del ministro degli Esteri russo, Maria Zakhárova, in un post sul suo canale Telegram.

Domenica, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha annunciato l’intenzione della Casa Bianca di imporre nuove sanzioni alle società russe relative alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2, così come per il caso dell’avversario russo, Alexei Navalni.

A questo proposito, Zajárova ha indicato che “è strano che ad alcune persone a Washington piaccia girare in tondo e affrontare gli stessi ostacoli incessantemente”.

Gli Usa imporranno nuove sanzioni per il Nord Stream 2 e il caso Navalni

WASHINGTON (Sputnik) – Gli Stati Uniti continueranno a imporre sanzioni alle società russe legate alla costruzione del gasdotto Nord Stream 2, ha affermato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan.

Durante un telegiornale della CNN, a Sullivan è stato chiesto perché gli Usa abbiano sospeso l’introduzione di sanzioni contro la società europea Nord Stream 2 AG che sta costruendo il gasdotto .

“La domanda è se perseguiremo direttamente, usando i nostri poteri sanzionatori, i nostri partner europei, alleati e amici; il presidente [US Joe] Biden ha detto: non sono disposto a farlo, ma sono disposto a imporre sanzioni contro le organizzazioni ogni 90 giorni. Incluse le Compagnie russe coinvolte nella costruzione del Nord Stream 2 “, ha detto Sullivan.

Ha aggiunto che Biden “lo ha fatto e continuerà a farlo”.

Ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno preparando nuove sanzioni nel caso del blogger dell’opposizione russa Alexei Navalni.

“Abbiamo imposto sanzioni alla Russia per l’avvelenamento di Alexei Navalni… Stiamo preparando un altro pacchetto di sanzioni”, ha detto.

Sullivan ha ricordato che Biden ha emesso un decreto che facilita l’imposizione di nuove sanzioni alla Russia in diverse aree.

La Russia reagisce al piano Usa di imporre nuove sanzioni: “Prima punitevi da soli per Jugoslavia e Iraq” (Zakharova)

Prima di pronunciare la parola “legge”, gli Usa “devono punirsi da soli con sanzioni per la Jugoslavia e l’Iraq” , così come per i “morti e mutilati” di tutto il mondo, ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakhárova, in relazione ai piani del Paese nordamericano di introdurre nuove sanzioni contro la Russia.

La portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha detto domenica che l’incontro a Ginevra tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo russo, Vladimir Putin, non ha portato “alcun cambiamento” nella politica delle sanzioni anti-russa Washington. Secondo Psaki, la “legge richiede” che la Casa Bianca continui a contemplare nuove restrizioni contro la Russia legate all’uso di armi chimiche.

“Gli Stati Uniti hanno iniziato a vivere secondo le leggi molto tempo fa? Il modo in cui agiscono nell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche non è soggetto ad alcuna legge: totale illegittimità. Primo, che siano puniti con sanzioni per la Jugoslavia e l’Iraq, per i milioni di morti e mutilati. E allora sarà possibile pronunciare la parola ‘legge'”, ha scritto Zakhárova sul suo canale Telegram.

“Da quando gli Stati Uniti rispettano le leggi? La loro condotta nell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) è pura arbitrarietà. Perché gli Stati Uniti si impongano prima le sanzioni per quello che hanno fatto in Jugoslavia e in Iraq, per i milioni di assassinati e mutilati (…), e poi potranno pronunciare la parola ‘legge'”, ha scritto Zajárova sul suo canale Telegram.

Il Cremlino valuta le opzioni per eventuali sanzioni statunitensi

MOSCA (Sputnik) – Il Cremlino sta studiando tutte le opzioni in caso di possibili sanzioni da parte degli Stati Uniti contro la Russia, ha detto il suo portavoce, Dmitri Peskov.

“Senza dubbio, abbiamo analizzato la situazione e valutato diverse opzioni”, ha detto Peskov ai giornalisti.

Il portavoce ha sottolineato che la Russia cerca la “prevedibilità” nei suoi rapporti con gli Stati Uniti, mentre Washington per ora adotta un approccio contrario.

Peskov ha aggiunto che il Cremlino è a conoscenza della recente dichiarazione sul gasdotto Nord Stream 2 in cui gli Stati Uniti hanno chiarito che avrebbero continuato la loro politica “contro il progetto”.

“Continueremo a lavorare con i nostri partner europei per finalizzare il progetto e renderlo operativo il prima possibile”, ha affermato.

Il portavoce ha sottolineato che “i risultati costruttivi e positivi del vertice [tra i leader di Russia e Stati Uniti il ​​16 giugno a Ginevra] non mostrano che gli Stati Uniti stiano rinunciando alla loro politica di contenimento nei confronti della Russia”.

Stati Uniti, Canada e UE introducono nuove sanzioni contro la Bielorussia

“Oggi, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato 16 persone e cinque entità ai sensi dell’ordine esecutivo [EO] 13.405 in risposta all’escalation di violenza e repressione da parte del regime di [Aleksandr] Lukashenko , tra cui lo sconsiderato dirottamento forzato di un aereo Ryanair e l’arresto del giornalista Raman Pratásevich [Roman Protasevich] e della sua compagna, Sofia Sapega”, ha affermato il Dipartimento in una nota.

A sua volta, il Canada ha sanzionato 17 persone e 5 entità della Bielorussia per un incidente con l’aereo Ryanair.

Inoltre, il 21 giugno, il Consiglio dell’Unione europea (UE) ha imposto il quarto pacchetto di sanzioni alla Bielorussia, ha riferito l’organismo europeo.

“Il Consiglio ha deciso oggi di imporre misure restrittive nei confronti di 78 persone e 8 entità bielorusse”, si legge nella nota.

L’organismo ha sottolineato che questa decisione è stata presa in vista dell'”escalation di gravi violazioni dei diritti umani in Bielorussia e della violenta repressione della società civile, dell’opposizione democratica e dei giornalisti”.

Aereo Ryan Air con atterraggio forzato in Bielorussia

La nota indica che sette persone e un’entità sono state sanzionate per “l’atterraggio forzato e illegale di un volo Ryanair a Minsk”.

“Pertanto, queste sanzioni inviano un segnale più forte ai sostenitori del regime, che il loro continuo sostegno al [presidente bielorusso] Alexandr Lukashenko ha un costo sostanziale”, ha aggiunto il testo.

In particolare, tra le persone che hanno affrontato le nuove misure restrittive europee ci sono i parenti del leader bielorusso: suo figlio Dmitri Lukashenko e sua nuora Lilia Lukashenko, nonché il ministro della difesa della repubblica, Victor Jrenin, il ministro della Trasporti e Comunicazioni, Alexéi Avrámenko, il Vice Ministro degli Interni Nikolai Karpénkov e il Comandante dell’Aeronautica Militare, Igor Gólub.

La lista nera dell’UE include anche la società statale di servizi di navigazione aerea Belaeronavigatsia, le case automobilistiche MAZ e BELAZ, nonché la compagnia petrolifera NNK, tra le altre entità.

Pertanto, le misure restrittive europee contro la Bielorussia si applicano ora a un totale di 166 persone e 15 entità.

Da parte sua, la Cancelleria britannica ha riferito che il Regno Unito ha imposto sanzioni contro 11 alti funzionari e due entità della Bielorussia.

“Il Regno Unito e i nostri partner oggi hanno sanzionato i responsabili della continua repressione della democrazia e dei diritti umani in Bielorussia”, ha affermato nella dichiarazione il cancelliere britannico Dominic Raab.

Il dissidente bielorusso arrestato ( Roman Protasevich”) perchè ricercato per terrorismo e istigazione alla rivolta, visto dall’Occidente come una persona pacifica, un giornalista (con mitra al seguito).

Ha aggiunto che “il regime del [presidente bielorusso Alexandr] Lukashenko ha messo in pericolo la vita dei passeggeri e degli equipaggi delle compagnie aeree in un vergognoso piano per catturare Roman Protasevich”.

Lunedì, Stati Uniti, Canada, Regno Unito e Unione Europea hanno rilasciato una dichiarazione congiunta esortando la Bielorussia a cooperare pienamente con le indagini internazionali sull’atterraggio forzato del jet commerciale Ryanair a Minsk il 23 maggio e sull’arresto di una figura dell’opposizione, Roman Protásevich (il militante del battaglione neonazista Azov).

Nota:

La dichiarazione congiunta dei paesi NATO sul caso dell’aereo Rayan Air ha dimostrato chiaramente che le potenze occidentali considerano una violazione alle leggi internazionali l’atterraggio forzato di aerei commerciali come quello avvenuto sul territorio della Bielorussia e che ha determinato l’arresto di Roman Protásevich, ricercato dalla giurisdizione bielorussa per gravi reati.

Al contrario l’atterraggio forzato di un aereo di linea o commerciale viene giustificato quando questo avviene ad opera delle autorità di un paese occidentale (o della CIA), come nel caso dell’atterraggio forzato dell’aereo del presidente Morales per il sospetto della presenza di un dissidente antiamericano a bordo (Edward Snowden) o in altri casi avvenuti in passato.

Soltanto agli Stati Uniti ed ai loro alleati è consentito decretare l’atterraggio forzato di aerei di linea e il sequestro di persone ricercate da trasferire nelle carceri segrete della CIA.

Fonte: El Espia digital

Traduzione: luciano Lago