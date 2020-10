Minacce israeliane di “annientamento nucleare” contro l’Iran

da Redazione

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è pubblicamente vantato delle operazioni terroristiche del suo paese in Iran. Ha pubblicamente minacciato di sabotare la vendita del petrolio iraniano e ha minacciato il popolo iraniano di annientamento nucleare.

Atti terroristici, sabotaggio economico e minaccia nucleare violano tutti la Carta delle Nazioni Unite, ma Israele è l’unico Stato membro delle Nazioni Unite a non rispettare le sue regole, e lo ha fatto per tre quarti di secolo.

Il 29 agosto 2018 parlava da Dimona, il sito di sviluppo di armi nucleari sotterranee. Nel suo discorso, ha indicato l’Iran e ha affermato che “a livello militare, Israele dimostrerà tutta la sua forza contro l’Iran”, che ha esplicitamente minacciato di aggressione nucleare e “annientamento”.

Il 18 dicembre 2018 ha ammesso la presenza in Iran di agenti israeliani, coinvolti in attività terroristiche e di spionaggio, indicando che visitano regolarmente l’Iran.

Il 6 marzo 2019, parlando alla base navale di Haifa, ha detto che la marina avrebbe svolto un ruolo maggiore nel bloccare il trasporto di petrolio iraniano via mare e ha chiesto la fine di esso. con ogni mezzo.

Il 25 giugno 2019, ha dichiarato che Israele avrebbe preso “tutte le misure necessarie” contro gli impianti nucleari iraniani.



Ricordiamo per inciso che il Consiglio di sicurezza dell’ONU ha revocato tutte le sanzioni contro l’Iran e che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica ritiene, dopo numerosi controlli, che il programma nucleare iraniano sia puramente civile.

Forze israeliane sul Golan siriano occupato



Nota: Queste circostanze, che scagionano l’Iran dalle accuse di Israele, rendono furioso Netanyahu che vuole a tutti i costi l’annientamento dell’Iran come ha voluto quello della Siria e, prima ancora, quello dell’Iraq.

La prova sta ache nell’ultima affermazione plateale fatta ufficialmente dal presidente Donad Trump qundo questi ha detto: ” …tutte le guerre in Medio Oriente sono state fatte per proteggere Israele, non per il petrolio.”. (Vedi: http://www.informationclearinghouse.info/55574.htm ).

Fonte: https://www.voltairenet.org

Traduzione e nota: Luciano Lago