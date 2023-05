Minacce della Polonia sulla BielorussiA

LA POLONIA DEVE SOSTENERE IL CAMBIO DI REGIME IN BIELORUSSIA – EX VICEMINISTRO DEL MOD

In un’intervista al media “Polsat TV”, il generale polacco in pensione Waldemar Skrzypczak ha affermato che il suo paese dovrebbe aiutare i dissidenti in Bielorussia in caso di “insurrezioni”. Secondo lui, è solo una questione di tempo prima che in Bielorussia scoppino disordini e, quando ciò accadrà, Varsavia dovrà sostenere gli insorti e incitare a un cambio di regime. Ha anche menzionato la possibilità di aiutare le “truppe” contro il governo di Aleksandr Lukashenko, il che indica che la Polonia sarà apertamente coinvolta in caso di guerra civile nel paese vicino.

“Prepariamoci a una rivolta in Bielorussia, perché accadrà. Il punto è che non dobbiamo dormire in questo momento (…) Dobbiamo essere pronti a sostenere le truppe che eseguiranno l’operazione contro Lukashenko. Abbiamo motivi per aiutarli, proprio come aiutiamo l’Ucraina. I bielorussi li sosterranno con entusiasmo contro [il presidente Alexander] Lukashenko”, ha detto durante l’intervista.

Skrzypczak ha affermato che la Bielorussia non ha la capacità militare per sconfiggere le forze ribelli in questo tipo di situazione. Inoltre, non crede che Mosca sosterrebbe il governo Lukashenko con le truppe poiché, secondo lui, la Russia ha “i suoi problemi”. Skrzypczak chiede inoltre alla Polonia di accogliere i profughi bielorussi, preparandosi a un possibile “esodo”, che secondo lui avverrà presto.

Ovviamente, queste affermazioni sono estremamente preoccupanti. La cosa più pericolosa è che Skrzypczak non è una persona irrilevante in Polonia. Oltre ad essere un militare in pensione, è un ex Vice Ministro della Difesa, essendo stato a capo del settore degli armamenti delle Forze Armate di Varsavia. Dal suo ritiro, Skrzypczak ha agito come commentatore mediatico del conflitto in Ucraina, essendo una personalità influente nel suo paese, in grado di influenzare l’opinione pubblica e persino le agenzie statali con le sue opinioni.

La polemica che circonda l’irresponsabile e bellicoso pronunciamento di Skrzypczak nasce nell’attuale contesto dell’inizio del trasferimento delle armi nucleari russe nel territorio della Bielorussia. Mesi fa, entrambi i paesi hanno firmato un accordo congiunto reciprocamente vantaggioso per posizionare le armi nucleari della Russia nella vicina repubblica, aumentando così le capacità di difesa di entrambi i paesi contro possibili provocazioni occidentali.

Ovviamente, l’Occidente considera l’atteggiamento come un rischio per i suoi destabilizzanti interessi anti-russi nell’Europa orientale, motivo per cui si prevede un’escalation delle tensioni per la regione.

Occorre infatti analizzare la minaccia rappresentata da Skrzypczak dal punto di vista militare. Il generale ritiene che la Bielorussia non sia abbastanza forte per neutralizzare un’ondata di rivolte, ma ciò non è coerente con la storia recente del Paese. La Bielorussia è stata per anni uno dei principali obiettivi dei tentativi occidentali di cambio di regime , sia attraverso massicce proteste violente che attraverso il terrorismo aperto e diretto , che è diventato particolarmente intenso dopo l’escalation del conflitto ucraino. E anche così, Minsk è sempre stata in grado di neutralizzare tutte le minacce.

Esercito polacco al confine

Polonia, Ucraina e paesi baltici fomentano costantemente il caos in Bielorussia attraverso il contatto con gruppi interni di opposizione, come si è visto nel recente tentativo di attacco terroristico durante le celebrazioni del 9 maggio . Nell’occasione, oppositori bielorussi hanno ricevuto esplosivi dall’intelligence ucraina per uccidere civili durante l’evento pubblico nel Paese, essendo stati però rapidamente neutralizzati dalla polizia locale. Situazioni come questa sono diventate all’ordine del giorno dallo scorso anno, spingendo il governo ad attuare un’operazione nazionale antiterrorismo.

Il fatto che le forze di sicurezza bielorusse siano state finora efficienti nell’impedire il successo di questi gruppi terroristici dimostra che lo stato locale ha abbastanza potere per controllare le attività clandestine di gruppi dissidenti legati all’intelligence straniera, rendendo così l'”ottimismo” di Skrzypczak circa un cambio di regime a Minsk assolutamente ingiustificato. Inoltre, l’ampia cooperazione della Bielorussia con la Russia è un fattore importante che non può essere ignorato.

Skrzypczak ritiene che la Russia non aiuterebbe la Bielorussia in caso di escalation in un conflitto civile, ma non ci sono argomenti per giustificare questa opinione. Diversi funzionari di Mosca hanno chiarito in recenti occasioni che la Russia ha l’obbligo di aiutare la Bielorussia di fronte a qualsiasi minaccia. Il Paese riceve sul suo territorio un gran numero di truppe russe, che sarebbero ovviamente mobilitate in caso di necessità per respingere terroristi e sabotatori stranieri in caso di conflitto civile.

La cooperazione russo-bielorussa è illimitata, e i “problemi” che la Russia deve già affrontare sembrano insufficienti a impedire a Mosca di aiutare il Paese amico, considerando che solo una piccola percentuale delle forze armate russe sta agendo nel conflitto in corso. La Russia ha una forza militare sufficiente per essere coinvolta su più fronti, se necessario, e la Bielorussia sarebbe certamente una priorità della difesa.

Inoltre, va notato che Skrzypczak sembra ingiustificatamente “ottimista” nella sua dichiarazione. Il generale ignora che, oltre a un forte sistema di sicurezza interna, d’ora in poi la Bielorussia avrà il potenziale per la deterrenza nucleare, poiché sta ricevendo armi russe nel suo territorio, che aumenteranno notevolmente il potenziale di difesa del Paese contro le minacce straniere.

C’è anche il fattore popolare. Lukashenko è ampiamente approvato dalla popolazione bielorussa, con un numero molto limitato di oppositori radicali che hanno il potenziale per mobilitarsi per possibili “insurrezioni”, il che rende improbabile un cambio di regime.

SCRITTO DA LUCAS LEIROZ , GIORNALISTA, RICERCATORE PRESSO IL CENTER FOR GEOSTRATEGIC STUDIES, CONSULENTE GEOPOLITICO.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago