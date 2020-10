Militari americani, assassinati o assassini?

da Redazione

di Gordon Duff (*)

I militari americani stanno rubando petrolio in Siria, trasportando questo in Turchia mentre il popolo siriano fa a meno del carburante. L’esercito americano ha bruciato campi di grano in Siria, questa non è una congettura ma un fatto documentato.

L’esercito americano ha attaccato la Siria con missili, anche se con una divertente mancanza di successo, in risposta agli attacchi con gas velenosi di cui gli Stati Uniti ei loro partner della coalizione erano complici nella apposita messa in scena, anche questa non è una congettura.

Laddove le forze armate statunitensi non commetteranno crimini e non siamo sicuri di dove sia tracciata quella linea, vengono utilizzati appaltatori, come Blackwater e tanti altri, per contrabbandare armi ai terroristi, assassinare leader locali tra cui medici e insegnanti e incolpare altri di atrocità sceneggiate .

L’esercito americano lo fa davvero? Sì, certo che lo fanno, questo è quello per cui vengono addestrate le truppe per le operazioni speciali, è così che gli eroi “famosi” delle guerre del petrolio possono accumulare enormi conteggi di uccisioni.

Tutto quello che devi fare è sparare a tutti quelli che vedi e chiamarli “sospetti terroristi” o “combattenti nemici”. Abbiamo visto tutti il ​​video di Wikileaks, un elicottero da combattimento che falcia i civili che cercano di salvare altri civili appena uccisi dallo stesso elicottero.

Se si proiettassero 2000 video di droni o più sarebbero peggio, missili infernali colpiscono matrimoni, funerali, scuole o infiniti casi di “identità sbagliata”, in Somalia, Yemen, Pakistan e altri paesi.

Allo stesso modo, gli Stati Uniti riempirono Guantanamo di “terroristi” scelti a caso, semplicemente scelti a caso, alcuni furono comprati in modo simile come i proprietari delle piantagioni compravano schiavi.

Chi lo farebbe?

Non c’è dubbio che gli Stati Uniti, insieme a Turchia e Israele, non solo riforniscano i terroristi in Medio Oriente e in Africa, ma volano in missioni di combattimento per aiutarli in ogni modo.

Ogni atrocità fatta nello Yemen ha una componente del coinvolgimento degli Stati Uniti dalla pianificazione di missioni di bombardamento sui civili alla fornitura di armi chimiche proibite.

Eppure nessuno ne parla, tranne in privato, quando un comandante della Navy SEAL si è seduto con me a una conferenza fuori Phoenix e ha descritto come l’esercito americano veniva usato per esportare tonnellate di eroina trasformata, in un anno qualsiasi dall’Afghanistan.

Guidato dal peggiore dei migliori

Ciò è reso possibile da un corpo di ufficiali guidato da diplomati dell’accademia di servizio, scelti per la loro mediocrità e ambiguità morale. Quattro anni di falsa educazione e indottrinamento si perdono poi lo stesso in un mondo, disposti a fare tutto ciò che gli viene detto.

Il Vietnam avrebbe dovuto essere una lezione vissuta per riformare l’esercito americano. Invece, è stato romanzato e messo “sotto il tappeto”.

Questo ha permesso quello che abbiamo oggi, un esercito che si adatta perfettamente alle nazioni gestite da signori della droga, un esercito che opera perfettamente con i terroristi dell’ISIS al suo fianco, un esercito che è comodo, nei suoi ranghi e file, nel schiacciare la libertà ovunque si trovi.

Vedi: Vietnam un capitolo della storia USA

Il grande esercito

L’esercito americano è un’organizzazione complessa di oltre 2 milioni finanziata da oltre un trilione di dollari USA all’anno, a dire il vero.

Se gli Stati Uniti fossero una democrazia come affermato e se gli Stati Uniti seguissero le proprie radici e tradizioni, un esercito permanente professionale guidato dai Principi Profumati del Pentagono (coniato dal Colonnello David Hackworth) sarebbe impossibile.

Il 19 ° secolo doveva essere la fine dei criminali militari professionisti, tipicamente assoldati, che risolvevano i litigi per le élite pompate. La Grande Guerra, che ha risucchiato manodopera da ogni angolo della terra, avrebbe segnato la fine di questo re della guerra e, con ciò, la fine delle guerre per “sport”.

Forze speciali USA in Siria salvano i terroristi

Oggi, l’esercito americano è guidato da nuovi principi:

La guerra stessa è qualcosa da amare, senza una guerra, non importa quanto corrotta e immorale, non ci sono opportunità, nessun grado, nessuno sbocco per la bestialità, nessuna gloria

La giustificazione, sebbene mai ammessa pubblicamente, si basa su un insieme separato di regole per il trattamento delle razze dalla pelle scura e di quelle che non adorano secondo le linee guida delle sette “amichevoli militari” all’interno dei culti estremisti ai margini del cristianesimo.

Conclusione

Gli Stati Uniti hanno scelto una direzione di comportamento, una forte nel dominio globale, che dipende da un esercito che è sia forza di occupazione che pro-insurrezione, senza linee tracciate tra “combattenti per la libertà” e terroristi.

Le politiche militari, l’aiuto ai terroristi, la distruzione delle infrastrutture, il rifornimento di petrolio, l’interruzione delle forniture idriche e il blocco navale che intercetta cibo e forniture mediche, favoriscono una forza mercenaria, non l’esercito di uno stato nazionale.

*Gordon Duff è un veterano dei combattimenti marini della guerra del Vietnam che ha lavorato per decenni su questioni relative a veterani e prigionieri di guerra e si è consultato con i governi sfidati da problemi di sicurezza. È redattore senior e presidente del consiglio di amministrazione di Veterans Today , in particolare per la rivista online ” New Eastern Outlook “.

Traduzione: Luciano Lago