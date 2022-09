Migliaia di austriaci protestano contro le “sanzioni suicide” alla Russia

Migliaia di persone sono scese nelle strade di Vienna per esprimere il loro rifiuto alla gestione del governo austriaco sia internamente che esternamente.

Come riportato sabato dal quotidiano locale Heute , citando la polizia austriaca, i manifestanti hanno denunciato l’alto costo della vita e le misure del governo come “agenda globalista”. Un’altra protesta, chiamata “marcia dei patrioti” si è svolta anche nel centro di Vienna (capitale).

C’era una forte presenza di sicurezza lungo le rotte dei manifestanti ed entrambi gli eventi si sono svolti senza incidenti.

https://www.youtube.com/watch?v=U5Y3f1bLlJg

I manifestanti hanno accusato il governo austriaco di lasciare il proprio popolo e di lavorare nell’interesse dei “globalisti”. Alcuni attivisti hanno denunciato la vaccinazione obbligatoria contro il COVID-19 che causa il coronavirus, ma il tema principale era l’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia e la crisi dell’inflazione.

Migliaia di persone protestano anche in Spagna e in altri paesi europei, a causa dell’aumento del costo della vita, aggravato dopo l’inizio dell’operazione russa in Ucraina.

I manifestanti hanno anche chiesto la revoca delle “sanzioni al suicidio”, in un apparente riferimento alle misure punitive imposte alla Russia sulla scia della sua operazione militare in Ucraina. Altri hanno denunciato Stoltenberg, il “guerrafondaio dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO)” e una spinta percepita alla militarizzazione in Europa in generale.

I prezzi della benzina sono aumentati di circa il 20% nei paesi europei dopo l’inizio del conflitto in Ucraina ea causa delle sanzioni imposte alla Russia. In questo contesto, i paesi del sud dell’Unione Europea (UE) hanno chiesto al blocco di adottare politiche energetiche comuni di fronte all’aumento dei prezzi e alla necessità di ridurre la dipendenza dalla Russia.



Sabato, almeno 70.000 persone hanno partecipato a una marcia nella capitale ceca Praga per chiedere al governo di ottenere contratti diretti con i fornitori di gas, inclusa la Russia, al fine di ridurre alle stelle i prezzi dell’energia. Hanno anche chiesto alla Repubblica Ceca di diventare militarmente neutrale e hanno denunciato l’Alleanza Atlantica e l’UE.

A causa delle sanzioni contro la Russia, i prezzi del gas in Germania salgono alle stelle.

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago