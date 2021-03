Mettono in guardia da un conflitto “catastrofico” tra Stati Uniti e Cina

di Emanuel Pastreich

L’ex segretario di Stato Henry Kissinger avverte che la situazione dei legami Cina-Stati Uniti. sta per diventare simile a quello prima della prima guerra mondiale.

Intervenendo a un webinar del think tank britannico Chatham House, l’ex funzionario statunitense ha sottolineato che gli Stati Uniti devono raggiungere un’intesa con la Cina su un nuovo ordine globale per garantire la stabilità o il mondo dovrà affrontare un conflitto “catastrofico” che non lo farà. non avvantaggiano nessuna nazione, hanno riferito i media locali venerdì.

“Se a quel punto non raggiungiamo un’intesa con la Cina, ci troveremo in una situazione simile a quella prima della prima guerra mondiale in Europa, in cui ci sono conflitti perenni che si risolvono immediatamente, ma uno di essi va fuori controllo a un certo punto “, ha detto Kissinger.

Infatti, ha aggiunto il politico 97enne, la competizione “infinita” tra le due maggiori economie mondiali corre il rischio di un’escalation imprevista e di conseguenti conflitti, una situazione che diventerebbe più pericolosa a causa dell’intelligenza artificiale e delle armi tecnologiche. di proprietà sia della Cina che degli Stati Uniti.

Video: Cina e Stati Uniti stanno camminando verso la guerra? | HISPANTV

Il presidente cinese Xi Jinping martedì ha ordinato alle truppe di concentrarsi sul miglioramento delle capacità di combattimento e sulla preparazione alla guerra.

Kissinger ha detto che gli Stati Uniti probabilmente troveranno difficile negoziare con un rivale come la Cina che presto sarà più grande e più avanzato in alcune aree. Inoltre, un’altra domanda è se la Cina accetterà o meno questo nuovo ordine.

Oltre a fare riferimento ai progressi tecnologici della Cina, il veterano diplomatico americano ha insistito sul fatto che anche l’Occidente deve migliorare le proprie capacità. “Questo è il nostro problema interno, non è un problema cinese”, ha aggiunto.

Una situazione di combattimento tra Pechino e Washington, infatti, non è poi così lontana dalla realtà di fronte all’escalation di tensioni che sta aumentando tra le due parti , poiché entrambe hanno controversie diverse su varie questioni, come il commercio, la concorrenza tecnologica, il nuovo coronavirus. pandemia, che causa COVID-19, problemi relativi a Taiwan e Hong Kong e al Mar Cinese Meridionale, tra gli altri.

Nota: Il vecchio Kissinger avverte del pericolo che gli Stati Uniti stiano sottovalutando la situazione esplosiva che sta maturando a livello internazionale per le tensioni fra USA-Cina e Russia.

Quello che Kissinger non dice è che i rischi di un conflitto sono esacerbati dall’atteggiamento aggressivo e tracotante di Washington che, in una contesto internazionale profondamente mutato, pretendono di attuare come superpotenza egemone provocando e insultando le super potenze rivali, senza considerare che il mondo si è ormai impostato su un equilibrio multipolare.

Traduzione e nota: Luciano Lago