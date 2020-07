Messaggio della Duma russa in occasione dei disordini a Belgrado: Vučić – “osso in gola” per “lobbisti della NATO”

da Redazione

La destabilizzazione della situazione in Serbia non corrisponde agli interessi della Russia nella penisola balcanica, ha dichiarato Elena Panjina, membro della commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato russa, commentando le accuse contro la Russia di coinvolgimento nelle rivolte antigovernative a Belgrado.



Una lobby della NATO “nei Balcani.

“L’organizzazione di rivolte politiche” colorate “non è mai stata uno strumento della Russia nel dialogo con altri paesi, in particolare per quanto riguarda la Serbia, che ha rifiutato di imporre sanzioni contro la Russia e collabora strettamente con il nostro paese”. “La destabilizzazione della Serbia contraddice gli interessi della Russia nei Balcani e potrebbe compromettere lo stato attuale di quel paese come Russia neutrale, non allineata e amichevole”, ha detto Panjina.

Ha aggiunto che Vučić è un “osso in gola” per la “lobby della NATO” nei Balcani.

“Ora stanno cercando di rimuoverlo dal potere in ogni modo, anche trascinando i serbi patriottici che hanno paura della” capitolazione “, della” resa della sovranità sul Kosovo “in rivolte di massa”, ha detto il parlamentare.

Va ricordato che alcune organizzazioni non governative, come il CEAS, ospiti di alcuni media nazionali, hanno “scoperto” la “traccia russa” nelle manifestazioni in Serbia, accusandole infondatamente e senza prove , come ha affermato l’ambasciatore russo Alexander Bocan-Kharchenko.

Belgrado Contestazioni e disordini

Per quanto riguarda le accuse di alcuni media sulla “pista russa”, Vučić ha dichiarato domenica che non c’erano prove che la Russia fosse dietro le proteste in Serbia.

Commentando la presenza di cittadini stranieri alle proteste di Belgrado, Vučić ha affermato che la maggior parte di loro erano montenegrini, ma non pensava che il loro servizio avesse nulla a che fare con questo.

Fonte: Sputnik Serbia

Traduzione: Biljana Stojanovic