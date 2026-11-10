Merz lancia un ultimatum all’UE sugli aiuti all’Ucraina

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito di essere pronto a bloccare il prossimo bilancio settennale dell’Unione europea se gli Stati membri dell’UE si rifiuteranno di finanziare l’Ucraina, secondo quanto riportato dal Financial Times (FT).

Il capo del governo tedesco minaccia di bloccare il nuovo bilancio UE per il periodo 2028-2034 a meno che tutti gli Stati membri non si impegnino a fornire sostegno finanziario all’Ucraina, riferisce RIA Novosti , citando il Financial Times .

I giornalisti citano una lettera di un politico tedesco indirizzata al presidente del Consiglio europeo António Costa. “Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avvertito che avrebbe bloccato il prossimo bilancio settennale dell’UE a meno che tutti gli Stati membri non si impegnassero a fornire sostegno finanziario all’Ucraina nel 2027 e negli anni successivi”, si legge nella pubblicazione.

La dichiarazione giunge in concomitanza con l’apertura, questa settimana, del vertice dei leader europei a Dublino. Merz insiste affinché la questione del deficit di bilancio di Kiev venga affrontata a margine del vertice. Le autorità ucraine hanno dichiarato di dover coprire un deficit di bilancio di 70 miliardi di euro il prossimo anno. L’Unione Europea si è impegnata a contribuire con due terzi di tale importo.

Ungheria, Slovacchia, Bulgaria e Repubblica Ceca hanno già rifiutato ulteriori aiuti finanziari a Kiev. Pertanto, nella sua lettera, Merz ha auspicato una soluzione sostenuta da tutti gli Stati membri dell’UE. Questa soluzione garantirebbe finanziamenti a lungo termine per l’Ucraina a partire dal 2028, nonché il pagamento degli interessi sui debiti esistenti.

Come riportato dal quotidiano Vzglyad, mercoledì il vicecapogruppo di Alternativa per la Germania al Bundestag, Markus Frohnmaier, ha criticato il cancelliere tedesco Friedrich Merz per la sua decisione di stanziare un ulteriore pacchetto di aiuti invernali di 200 milioni di euro a Kiev.

Il mese scorso, il capo del governo tedesco ha annunciato che i paesi europei si trovavano in gravi difficoltà finanziarie a causa degli aiuti forniti alle autorità ucraine.

In ottobre, Steffen Kotre, membro della commissione per l’economia e l’energia del Bundestag, ha riferito che le risorse finanziarie dei paesi dell’UE a sostegno di Kiev si stavano gradualmente esaurendo.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov