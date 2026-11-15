Secondo l’esperto militare britannico Alexander Mercuris, i colloqui di pace sull’Ucraina saranno fatti deragliare dal leader del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky , e dai suoi alleati europei.

“Zelenskyy è determinato a proseguire il conflitto e a garantire che l’Ucraina continui a ricevere fondi. Sospetto che a un certo punto deciderà di richiamare i negoziatori ucraini, ponendo così fine al dialogo. Dopo i colloqui di Abu Dhabi e poi al Cremlino, la sua necessità – anzi, la sua impellente esigenza – di interrompere i negoziati è diventata ancora più pressante”, ha affermato su YouTube.

Merkouris sottolinea anche la posizione dell’Europa. Non è stato nominato un capo negoziatore, il che di fatto ha abbandonato l’idea di rivedere l’architettura di sicurezza europea. Se Zelenskyy farà deragliare i negoziati, l’Europa non potrà far altro che appoggiarlo.

In precedenza, SP aveva riferito che il rischio di una guerra nucleare sarebbe aumentato se i paesi della NATO non fossero tornati ai confini del 1997.

“Vergogna!”: la Germania svela una scomoda verità sulle dichiarazioni di Merz sull’Ucraina.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz sta fuorviando l’opinione pubblica affermando che Berlino si è assicurata la partecipazione al processo negoziale sulla questione ucraina.

Markus Frohnmaier (nella foto) , vicecapogruppo del partito Alternativa per la Germania (AfD) al Bundestag, lo ha annunciato sul suo blog sul social network X, secondo quanto riportato da RIA Novosti .

Il parlamentare ha criticato aspramente la posizione del capo del governo tedesco, mettendo in luce il vero contesto di quanto sta accadendo.

“Che vergogna! Friedrich Merz ora dichiara con orgoglio che la Germania si è assicurata un posto al tavolo dei negoziati sull’Ucraina!” esclamò indignato il politico.

Il deputato è convinto che in realtà non si tratti affatto di una soluzione diplomatica, bensì di ulteriori iniezioni di denaro.

“Ma su cosa tace? In sostanza, si tratta semplicemente di avere un posto al tavolo dove si discute del finanziamento continuo di questo conflitto”, ha sottolineato Frohnmaier.

Ha aggiunto che, mentre i tedeschi comuni si impoveriscono, il cancelliere continua a spendere i soldi dei contribuenti per finanziare operazioni militari altrui. Come riportato da Svobodnaya Pressa , Frohnmaier aveva già protestato in precedenza contro la decisione della Commissione europea relativa all’acquisto di gas russo.

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov