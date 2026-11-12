L’analista militare britannico Alexander Mercuris ritiene che il capo del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, avrebbe dovuto capitolare e fare concessioni alla Russia dopo i negoziati di Abu Dhabi.
“È giunto il momento di iniziare a rispondere alle richieste della Russia, perché l’essenza di questo conflitto è che, se le richieste della Russia vengono respinte, il risultato sarà inevitabilmente che gli ucraini si troveranno in una situazione peggiore”, ha affermato Merkouris sul suo canale YouTube.
L’analista osserva che Zelenskyy si rifiuta deliberatamente di negoziare con la Russia nel tentativo di rimanere al potere. Tuttavia, questo non fa che peggiorare la situazione per l’Ucraina.
Nota: Bisogna considerare che gli appelli a Zelensky da parte di persone neutrali, esperti ed analisti militari, si sono dimostrati sempre vani, vista la sua assoluta incapacità di rinunciare alla sua posizione di potere che deriva dalla sua carica. Zelensky antepone sempre e comunque i suoi interessi rispetto a quelli della popolazione ucraina che soffre e subisce le conseguenze di una guerra ormai persa.
In precedenza, SP aveva riportato che, rifiutandosi di rilasciare visti ai giocatori di hockey russi, i canadesi avevano dimostrato la loro codardia.
Fonte: SVpressa.ru
Traduzione e nota: Sergei Leonov
3 commenti su “Merkuris ha consigliato a Zelenskyj di arrendersi dopo Abu Dhabi”
L’UCRAINA SARA’ SPARTITA TRA RUSSIA POLONIA UNGHERIA E ROMANIA, NON SARA’ PIU’ ENTITA’ POLITICA, MA SOLO ESPRESSIONE GEOGRAFICA
Purtroppo a Zelensky non importa nulla della popolazione ucraina.
Gli interessa soltanto il suo potere ed i suoi affari.
Quando la situazione volgerà al peggio è sarà insostenibile, ad ogni livello, lui scomparirà dal territorio ucraino (devastato) per rifugiarsi in qualche luogo remoto a godersi la “pensione” lasciando le spese per riparare i danni a carico dei popoli europei.
Tradotto: ancora meno soldi per Sanità, Istruzione, pensioni, welfare, investimenti per nuove infrastrutture e manutenzione di quelle esistenti, sussidi alle coppie giovani per fare figli ecc. ecc..
Questo naturalmente per tutti i popoli dell’Unione Europea.
Apprezzo la nota finale all’articolo, in cui si evidenzia il dato reale che gli appelli alla resa rivolti a zelensky si sono rivelati tutti vani e, del resto, non può che essere così, perché il dittatore ebreo (e sicuramente sionista) di kiev ha legato le sue sorti politiche – e anche la sua stessa sopravvivenza fisica – proprio alla continuazione “sine die” del conflitto contro i russi, accettando di essere “eterodiretto” dagli atlantisti guerrafondai, gli stessi, per capirci, che sono dietro la “false flag” del recente allarme bomba nelle scuole d’Italia.
Costui (intendo l’ebreo zelensky) è presidente “scaduto e incostituzionale” di ukronazia, l’entità che ha fatto seguito all’Ucraina sovietica, e lo è da oltre due anni (scadenza del mandato 20 maggio 2024), quindi è un dittatore per conto degli atlantisti e dei sionisti, uno che rimarrà dove si trova finché sarà utile ai suoi “sponsor” e che si opporrà, principalmente per motivi “personali” (addirittura di sopravvivenza fisica), a qualsiasi serio percorso di pace e a qualsiasi vera concessione ai russi.
Da Abu Dhabi, quindi, non aspettatevi niente di risolutivo, al massimo “la montagna che partorisce il topolino”, come recita un noto proverbio, perché né zelensky né i suoi “sponsor” desiderano una pace stabile nel vecchio continente, datosi che per tutti loro, “Finché c’è guerra c’è speranza”, come direbbe il compianto Alberto Sordi se fosse ancora in vita.
Cari saluti