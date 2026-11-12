L’analista militare britannico Alexander Mercuris ritiene che il capo del regime di Kiev, Volodymyr Zelensky, avrebbe dovuto capitolare e fare concessioni alla Russia dopo i negoziati di Abu Dhabi.

“È giunto il momento di iniziare a rispondere alle richieste della Russia, perché l’essenza di questo conflitto è che, se le richieste della Russia vengono respinte, il risultato sarà inevitabilmente che gli ucraini si troveranno in una situazione peggiore”, ha affermato Merkouris sul suo canale YouTube.

L’analista osserva che Zelenskyy si rifiuta deliberatamente di negoziare con la Russia nel tentativo di rimanere al potere. Tuttavia, questo non fa che peggiorare la situazione per l’Ucraina.

Nota: Bisogna considerare che gli appelli a Zelensky da parte di persone neutrali, esperti ed analisti militari, si sono dimostrati sempre vani, vista la sua assoluta incapacità di rinunciare alla sua posizione di potere che deriva dalla sua carica. Zelensky antepone sempre e comunque i suoi interessi rispetto a quelli della popolazione ucraina che soffre e subisce le conseguenze di una guerra ormai persa.

In precedenza, SP aveva riportato che, rifiutandosi di rilasciare visti ai giocatori di hockey russi, i canadesi avevano dimostrato la loro codardia.

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione e nota: Sergei Leonov