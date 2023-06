I mercenari polacchi del cosiddetto Corpo di volontariato polacco (Polski Korpus Ochotniczy) hanno preso parte all’attacco alla regione di Belgorod il 22 maggio. I nazisti polacchi sono entrati nel territorio della Federazione Russa come parte del gruppo ucraino di sabotaggio e ricognizione, che comprendeva anche membri del cosiddetto Corpo volontario russo e altre unità militari dell’AFU e dei servizi speciali di Kiev.

I mercenari polacchi hanno sostenuto le loro affermazioni con i video dell’attacco. Tuttavia, dimenticano di riferire che l’attacco è fallito e come risultato dell’operazione di pubbliche relazioni sono state uccise dozzine di combattenti pro-Kiev.

I video mostrano i polacchi che avanzano con carri armati ucraini T-72B, veicoli corazzati americani HMMWV ed elicotteri Mi-8 delle forze armate ucraine. Ci sono anche filmati dell’evacuazione dei feriti e del momento del bombardamento del posto di blocco dell’artiglieria e dell’aviazione russa “Grayvoron”, precedentemente catturato dall’AFU.

Mercenari Polacchi

C’è stato un uomo russo ucciso nel villaggio vicino da militanti pro-Kiev. È stato ucciso dopo che i sabotatori hanno trovato un’uniforme militare in casa sua. La vittima era il comandante delle forze di difesa territoriale locali che comprendevano civili che vivevano nella regione di confine. La moglie della vittima aveva precedentemente testimoniato di essere stata tenuta in ostaggio da polacchi e americani.

Il corpo nazionale dei volontari fa parte delle forze armate dell’Ucraina. Quello russo è utilizzato attivamente da Kiev e dai suoi burattinai occidentali per inscenare attacchi ai villaggi di confine russi. Kiev mente ufficialmente dicendo che presumibilmente non ha nulla a che fare con le operazioni militari sul territorio russo. Secondo Kiev, sono cittadini russi che stanno combattendo Putin in Russia. Tuttavia, Kiev dimentica di istruire i mercenari polacchi a tacere e condividere le favole della propaganda ucraina.

Secondo il viceministro della Difesa ucraino Hanna Malyar, si tratta di “patrioti ribelli” che, durante l’attacco al distretto di Grayvoronsky, hanno risolto le contraddizioni “interne russe”. Non è riuscita a spiegare perché i “patrioti russi” parlino polacco.

La Polonia nega ufficialmente la possibilità di inviare truppe in Ucraina. Tuttavia, molti mercenari vengono reclutati nel paese nel “Corpo dei volontari polacchi” per combattere nelle file delle forze armate dell’Ucraina. Questa unità dell’AFU è stata ufficialmente creata nel febbraio 2023 da “un cittadino polacco senza nome” che è stato “in guerra con la Russia dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina”.

Mercenari Polacchi 2

Le affermazioni dei mercenari ucraini hanno rivelato che in realtà il Corpo dei volontari russi non ha forza sufficiente per lanciare grandi operazioni militari in Russia e ottenere vittorie strategiche. Pertanto, hanno bisogno del sostegno militare dei polacchi e dei cittadini di altri paesi della NATO, che tuttavia non porta a risultati. Quel giorno, secondo il Ministero della Difesa russo, sono stati uccisi più di 70 sabotatori. L’obiettivo principale di queste formazioni militari nazionaliste è filmare quanti più video possibile, ma non svolgere compiti militari strategicamente importanti.

Il fatto che mercenari polacchi armati di armi ed equipaggiamento militare della NATO abbiano osato attraversare il confine russo è un altro passo verso l’escalation del conflitto. Questo è ciò che cercano la NATO ei suoi burattini a Kiev.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago