Mercenari colombiani, carne da cannone per gli affari degli altri

di Álvaro Verzi Rangel

L’arresto di 18 veterani colombiani a Port-au-Prince per il loro coinvolgimento nell’assassinio del presidente haitiano Jovenel Moïse il 7 luglio ha acceso il dibattito su come il governo colombiano tratti i suoi soldati in pensione e i loro appaltatori per omicidi e altri atti criminali volti a destabilizzare governi e favorendo gli affari dei loro finanziatori.

La verità è che l’esportazione di soldati in pensione in Colombia oggi è un fiorente business per trafficanti di mercenari, governi o società, facilitato da un lungo conflitto armato interno sostenuto e finanziato dai successivi governi degli Stati Uniti. Ciò può essere spiegato dalle poche opportunità di lavoro e dalla crescente domanda estera.

Anche il New York Times con sede negli Stati Uniti è preoccupato, osservando che nell’ultimo decennio, i soldati colombiani in pensione sono diventati attori chiave in un’industria mercenaria globale che prospera con pochi soldi, regolamenti e dove aziende e governi li assumono per eseguire i loro ordini.

Da parte sua, il Ministero della Difesa colombiano indica che circa 10.000 soldati si stanno ritirando dopo 73 anni di conflitto civile che hanno dato vita alla Seconda Armata dell’America Latina. Quando vanno in pensione, di solito all’età di 40 anni e dopo due decenni di servizio, molti dicono di avere pochi strumenti per avere successo nella vita civile.

La maggior parte sono soldati che spesso provengono da ambienti rurali e operai, lasciati con piccole pensioni, poca istruzione ed esperienza limitata a navigare nel mondo civile, osserva il giornale americano, come giustificazione.

Coloro che hanno una possibilità all’estero parlano principalmente inglese e sono addestrati in armi sofisticate, intelligence e operazioni internazionali. Il personale militare troppo qualificato è tentato di svolgere il proprio lavoro come appaltatore privato, soprattutto nelle zone di conflitto in Medio Oriente, dallo Yemen all’Iraq, dove può guadagnare fino a 5.000 dollari al mese.

I lunghi anni di conflitto armato in Colombia hanno fornito un prolifico campo di addestramento per i militari, di solito effettuato da esperti americani e israeliani. Le società di sicurezza private di tutto il mondo assumono soldati addestrati dagli Stati Uniti per la loro esperienza contro guerriglieri, contadini, lavoratori e persino cartelli della droga (a volte contro, a volte a favore).

Secondo il NYT , circa 20 commando colombiani in pensione hanno visitato Haiti quest’anno dopo che un collega ha promesso loro un lavoro nel campo della sicurezza per uno stipendio di $ 2.700 al mese, quasi sette volte la loro pensione, che ammonta a 400 dollari ed è appena sufficiente per assicurare la loro sussistenza.

Ovviamente i parenti dei mercenari detenuti fanno notare che i colombiani non erano responsabili dell’assassinio e che avrebbero viaggiato con un contratto firmato per garantire la sicurezza del minacciato presidente haitiano (si sono assicurati che morisse?).

Il console onorario colombiano ad Haiti Julio César Santa ha visitato i 18 detenuti per il loro presunto coinvolgimento nell’omicidio di Moses, ha confermato il ministro degli Esteri Marta Lucía Ramírez, che ha affermato che tutti hanno ricevuto valutazioni mediche, sono isolati dal resto della popolazione carceraria e ricevono assistenza diplomatica . Altri tre soldati coinvolti nell’assassinio sono stati uccisi durante l’operazione e il governo colombiano è in attesa del rapido rimpatrio dei loro corpi, ha aggiunto.

Ivan Duque con Intriago (a destra )

Operazione Gideon

Antonio “Tony” Intriago, un venezuelano con sede a Miami che possiede diverse società registrate in Florida, e il presidente colombiano Ivan Duque sono amici. Intriago era il reclutatore di mercenari colombiani arrestati a Port-au-Prince per l’assassinio ad Haiti, attraverso la sua compagnia CTU Security.

Intriago ha anche accettato ed eseguito, con il presidente colombiano, il concerto “Live Aid Venezuela” a Cúcuta, un evento di soft power il 23 febbraio 2019 che ha aperto la strada all’invasione “umanitaria” a cui il Venezuela ha resistito e ha chiamato la Battaglia dei Ponti.

Intriago si offrì di assumere CTU Security per l’Operazione Gideon, un tentativo di invasione marittima del Venezuela nel 2020 da parte di mercenari colombiani e americani (e alcuni venezuelani), che fallì, ma fu la compagnia Silvercop a essere scelta dal clan di Juan Guaidó, il leader dell’opposizione finanziata dagli Stati Uniti. Gideon, un’operazione in due fasi (una sventata dai pescatori e l’altra dal governo) è stata commissionata dall’ex berretto verde americano Jordan Goudrau.

Duque senza argomenti

Il governo viola il trattato di pace con la guerriglia e non ha altri argomenti che aumentare la repressione per porre fine ai disordini sociali nel Paese, mentre l’esercito addestra e dispiega una nuova generazione di soldati che, se le prospettive in Colombia non migliorano, potrebbero essere catturato da un’industria mercenaria globale sempre più vorace, che potrebbe innescare ulteriori operazioni di destabilizzazione in tutto il mondo.

La principale componente educativa del programma di reintegrazione dell’esercito creato dal governo consiste in un anno di formazione tecnica in settori come il restauro e la costruzione, ma dopo aver perso questi vantaggi militari, molti soldati devono indebitarsi per pagare l’alloggio familiare.

Una legge sui veterani del 2019, sostenuta dal presidente Iván Duque, avrebbe dovuto affrontare alcuni di questi problemi e creare un fondo che concedesse crediti ai soldati che desiderano proseguire l’istruzione superiore, tra gli altri vantaggi. Ma molti soldati in pensione hanno detto al Times di aver bisogno di più supporto e rapidamente, poiché alcuni soldati hanno lasciato l’esercito senza capacità di lettura o scrittura e altri privi di abilità informatiche, quindi diventare sicari è la loro unica opzione.

Adam Isacson, direttore della supervisione della difesa presso l’Ufficio di Washington sull’America Latina ed esperto di sicurezza e pace in Colombia, osserva che sette dei mercenari detenuti sono stati addestrati da istruttori americani come parte di una forza di sicurezza colombiana di oltre 107.000 membri che hanno ricevuto Formazione americana tra il 2000 e il 2018.

Per rendere le cose ancora più oscure, aggiunge, il presidente colombiano Iván Duque ha affermato che, ad eccezione di un gruppo centrale, la maggior parte degli uomini non sapeva di essere stata assunta per condurre un’operazione criminale.

Nel 2000 è entrato in vigore il Plan Colombia, un’iniziativa americana multimilionaria volta a stabilizzare il Paese e combattere i conflitti tra traffico di droga e guerriglia. Ci sono voluti altri 16 anni prima che la Colombia e la più grande organizzazione insorta, le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (FARC), firmassero un accordo di pace, che il governo Duque non è riuscito (o non ha voluto) onorare.

L’esercito colombiano rimane il secondo più grande dell’America Latina e quasi 10.600 soldati si ritirano ogni anno. È difficile trovare lavoro in un Paese dove, secondo i dati ufficiali, almeno il 43% della popolazione vive in condizioni di povertà. Di solito, il personale militare in pensione finisce come personale di sicurezza per trafficanti di droga o unità paramilitari illegali.

Mentre la maggior parte dei mercenari che lavorano all’estero sono legalmente assunti come guardie di sicurezza per aziende e governi, alcuni sono stati accusati di lavorare con cartelli della droga messicani come Jalisco e Zetas, ricorda Isacson.

I leader colombiani devono affrontare la mancanza di opportunità che ha portato alcuni ex combattenti a svolgere lavori illegali o a lasciare il paese per diventare mercenari. La Colombia ha bisogno di una versione dell’US Veterans’ Relief Act – la legislazione che ha contribuito a spingere milioni di veterani della Seconda Guerra Mondiale, della Guerra di Corea e della Guerra del Vietnam nella classe media – perché offrirebbe benefici molto più generosi di quelli che attualmente offre il governo colombiano.

Mercenari colombiani arrestati ad Haiti

Il paese sta ancora cementando la pace. Con l’accordo del 2016, sembrava che la Colombia potesse finalmente iniziare a scrollarsi di dosso la dolorosa associazione internazionale tra trafficanti di droga, sicari e guerriglieri.

La Colombia ha acquisito una reputazione come terra fertile per i mercenari. Finora, circa seimila soldati colombiani in pensione hanno lavorato come guardie di sicurezza, piloti o tecnici di manutenzione di aerei e veicoli negli Emirati Arabi Uniti, nello Yemen, in Afghanistan ea Dubai. Gli accordi arrivano tramite whatsapp e attraverso società colombiane gestite da ufficiali in pensione, molte delle quali servono come copertura per ufficiali in servizio di alto livello.

Le organizzazioni di reclutamento non si rivolgono solo ai pensionati, ma anche al personale militare attivo. A metà degli anni 2000, i piloti di elicotteri Black Hawk, addestrati da istruttori americani e israeliani, si sono dimessi in massa per lavorare in aziende private. E alcuni hanno finito per bombardare villaggi in Afghanistan o in Iraq.

La mano di Israele

Secondo un’inchiesta del giornalista colombiano Alberto Donadio, lo sterminio dell’Unione Patriottica è stato orchestrato dal presidente Virgilio Barco, che ha attuato un piano ideato da una delle spie più decorate della storia di Israele, Rafael “Rafi” Eitan, evidenziando così lo sviluppo di relazioni tra Israele e Colombia, i principali alleati degli Stati Uniti rispettivamente in Medio Oriente e in America Latina.

La presenza di Rafi Eitan in Colombia ha rafforzato la crescente alleanza dei partner minori dell’Impero americano. Sotto la presidenza di Iván Duque, i due paesi hanno rinnovato i loro legami e le forze armate israeliane hanno addestrato le loro controparti colombiane nella lotta al terrorismo.

Ziv, ex generale israeliano in Coombia

Eitan è meglio conosciuto per aver catturato il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann in Argentina. Tuttavia, ha anche svolto un ruolo centrale in molte delle operazioni meno raccomandabili del Mossad. “ Tutto il lavoro di intelligence è una collaborazione con il crimine. La moralità è messa da parte ” , commenta Eitan.

Dopo l’attacco alle Torri Gemelle nel 2001 e l’avvento al potere di Alvaro Uribe nel 2002, la Colombia si è unita a quella che gli Stati Uniti hanno chiamato la “Guerra Mondiale al Terrorismo”. Fu allora che l’esercito israeliano intervenne a sostegno delle forze armate colombiane: tra il 2002 e il 2006, secondo i dati ufficiali, le importazioni militari israeliane in Colombia sono raddoppiate.

Inoltre, il Kfir è un aereo da combattimento sviluppato in Israele. La Colombia lo esibisce come uno dei suoi grandi possedimenti militari. Il generale della riserva israeliana Israel Ziv ha consigliato il governo colombiano in materia di sicurezza, osserva il quotidiano Maariv in un rapporto sulle centinaia di compagnie gestite da ex combattenti israeliani che forniscono tali servizi all’estero.

Ziv, ex comandante del reggimento di Gaza ed ex comandante delle operazioni, è l’ufficiale militare più anziano tra quelli coinvolti in compiti legati alla sicurezza, compresa la formazione del personale e i servizi di protezione dei VIP, assunto dall’allora ministro della Difesa, Juan Manuel Santos, d’accordo con il suo omologo israeliano Shlomo Ben Ami. L’annuncio ha coinciso con l’intensificarsi delle voci sulla presenza di mercenari stranieri in diverse regioni del Paese.

Il gruppo israeliano che si è stabilito in Colombia è composto da diversi ufficiali dell’esercito israeliano in pensione, guidati da un generale che è sempre accompagnato da due colonnelli, un altro ufficiale di grado inferiore e tre traduttori, di origine argentina, poiché nessuno di loro parla Spagnolo. Altri consulenti si recano nel paese quando necessario per una conferenza o una formazione altamente specializzata.

La base operativa di questo gruppo è alla base di Tolemaida (Cundinamarca), e il loro coinvolgimento è al massimo livello, poiché hanno lavorato in due aree critiche per l’intero settore della difesa: miglioramento dell’intelligence e dei processi di comando e controllo. La consultazione ha incluso interviste a combattenti smobilitati (paramilitari e/o ex guerriglieri che vogliono tornare alla vita civile), che sono stati intervistati utilizzando tutte le tecniche offerte dagli israeliani, al fine di ottenere quante più informazioni possibili.

Molti si sono chiesti perché il ministro si sia rivolto a un gruppo privato – visto come mercenari – e non direttamente al governo israeliano, o ad altri governi come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna, che già collaborano con la Colombia in termini di intelligence. Fonti dei media hanno affermato che il costo della consulenza israeliana è stato di oltre 10 milioni di dollari.

Tuttavia, questa presenza non era nuova. Già negli anni ’90, il know-how militare israeliano aveva iniziato a svolgere un ruolo nel conflitto colombiano: alcuni ex militari di quel paese, come Yair Klein, hanno collaborato in modo informale e illegale con organizzazioni paramilitari durante il governo del genocida Álvaro. Uribe. E l’aereo KFIR e il fucile Galil, entrambi di invenzione israeliana, sono diventati l’arma principale dell’esercito colombiano. Un ufficiale militare in pensione, Klein ha fondato nel 1984 una compagnia di mercenari chiamata Hod Hahanit (Iron Spear), che è cresciuta dai ranghi dell’ex polizia israeliana e delle unità per le operazioni speciali.

Nel 1987, Klein sbarcò in Colombia per incontrare il tenente colonnello israeliano Yithzakh Shoshani e un altro cittadino, Arik Afek, che si era stabilito nel paese anni prima, assunto per garantire la sicurezza alle fattorie di camburos (banane) nella regione di Urabá, dove il L’American American Fruit Company aveva pagato milioni di dollari agli squadroni della morte colombiani.

Mercenari colombiani e un americano bloccati in Venezuela dalle dalle FANB

Klein ha condotto tre sessioni di formazione, ciascuna per circa 30 persone. Era assistito da tre istruttori, tutti colonnelli dell’esercito israeliano: Tzadaka Abraham, Teddy Melnik e Amatzia Shuali. Ha anche addestrato i fratelli Carlos e Fidel Castaño, capi squadrone delle Forze Unite di Autodifesa della Colombia (AUC), che, sotto il patrocinio di ricchi proprietari terrieri, trafficanti di droga, pastori, politici e militari, hanno commesso macabri massacri in tutto il paese. L’ONU ha stimato nel 2016 che le AUC erano responsabili dell’80% delle morti nel conflitto.

Invece di una spia esperta che consiglia il governo colombiano, Israele ha ora una presenza ufficiale. Nel gennaio 2020, il generale di brigata militare israeliano Dan Glodfus ha visitato una base militare colombiana e, in mezzo a una serie di massacri nel settembre 2020, Israele ha inviato 10 istruttori per addestrare le forze speciali colombiane in “antiterrorismo”, osserva Dan Cohen in Behind The Headlines .

Vantaggi comparativi

Per i reclutatori internazionali, i soldati colombiani in pensione offrono un’interessante combinazione di esperienza di combattimento, addestramento professionale, spesso in linea con gli standard dei paesi sviluppati, competenze tecniche come il pilotaggio di elicotteri e l’analisi dell’intelligence e la volontà di lavorare a un prezzo molto inferiore a quello dei veterani di nazioni più ricche.

Anche prima dell’assassinio ad Haiti, era chiaro che la Colombia doveva affrontare la mancanza di opportunità per i membri dell’esercito in pensione. Tuttavia, al momento della stesura dell’accordo di pace del 2016, il governo ha evitato la conversazione sui benefici dei veterani in un negoziato già teso.

Nel 2019, la Colombia ha approvato una legge per creare benefici modesti per gli ex combattenti, come formazione e incentivi per i datori di lavoro ad assumerli. Tuttavia, poiché la legge non è completamente regolamentata, poche persone ne hanno beneficiato.

Isacson sottolinea che il finanziamento completo delle opportunità di istruzione e addestramento per i soldati in pensione, nonché un sostegno finanziario più forte, potrebbe costare alla Colombia e ai paesi donatori centinaia di milioni di dollari l’anno.

Aggiunge che i colombiani più ricchi potrebbero pagare forse lo 0,1% del prodotto interno lordo e che l’amministrazione di Joe Biden potrebbe integrare tale somma deviando parte degli aiuti che di solito vanno all’esercito colombiano, che non sta più affrontando un’insurrezione nazionale.

È meglio avere un veterano con una chiave o una tastiera nella loro comunità d’origine piuttosto che uno con una pistola ad Haiti, una zona di guerra straniera o un passato criminale, dice Isacson.

fonte: https://estrategia.la

Traduzione: Luciano Lago