Mentre Zelensky proclama la mobilitazione di “un milione di baionette” l’offensiva russa prosegue





La Russia ha riferito che una delle scorte di missili fornite dall’Occidente è stata distrutta in Ucraina.

Le navi da guerra russe hanno distrutto le scorte di munizioni fornite dagli Stati Uniti attaccando i depositi di armi nella regione centrale ucraina di Dnepropetrovsk con missili da crociera Kalibr, ha affermato lunedì il ministero della Difesa.

“Le scorte di munizioni per i lanciarazzi multipli HIMARS consegnati dagli Stati Uniti e gli obici M772, nonché per i cannoni semoventi 2S7 Pion sono state distrutte”, ha detto il portavoce del ministero della Difesa, il tenente generale Igor Konashenkov, durante il suo discorso durante la conferenza stampa quotidiana.

Konashenkov ha aggiunto che gli aerei russi hanno attaccato le basi dei “battaglioni di mercenari nazionalisti e stranieri” nella città orientale di Kharkov, uccidendo circa 250 combattenti e distruggendo fino a 25 veicoli militari.

Gli Stati Uniti hanno promesso questo mese di fornire a Kiev altri quattro lanciatori HIMARS, portando il numero totale di inviati in Ucraina a 12. Parlando domenica al Wall Street Journal, il ministro della Difesa ucraino Alexey Reznikov li ha definiti un “punto di svolta” sul campo di battaglia. Tuttavia navi da guerra russe hanno distrutto le scorte di munizioni fornite dagli Stati Uniti attaccando i depositi di armi nella regione centrale di Dnepropetrovsk in Ucraina con missili da crociera Kalibr, ha affermato lunedì il ministero della Difesa.

“Le scorte di munizioni per i lanciarazzi multipli HIMARS consegnati dagli Stati Uniti e gli obici M772, nonché per i cannoni semoventi 2S7 Pion sono state distrutte”, ha detto il portavoce del ministero della Difesa, il tenente generale Igor Konashenkov, durante il suo discorso durante la conferenza stampa quotidiana.

Konashenkov ha aggiunto che gli aerei russi hanno attaccato le basi dei “battaglioni di mercenari nazionalisti e stranieri” nella città orientale di Kharkov, uccidendo circa 250 combattenti e distruggendo fino a 25 veicoli militari.

Gli Stati Uniti hanno promesso questo mese di fornire a Kiev altri quattro lanciatori HIMARS, portando il numero totale di inviati in Ucraina a 12. Parlando domenica al Wall Street Journal, il ministro della Difesa ucraino Alexey Reznikov li ha definiti un “punto di svolta” sul campo di battaglia.

La scorsa settimana, il ministero della Difesa russo ha affermato di aver distrutto due lanciatori HIMARS e due depositi di munizioni. L’esercito ucraino ha respinto il rapporto come “falso”, insistendo sul fatto che i lanciatori di fabbricazione statunitense stavano infliggendo danni “colossale” e vittime alle “forze di occupazione”.

La Russia ha inviato truppe in Ucraina il 24 febbraio, sostenendo che Kiev non ha attuato gli accordi di Minsk, progettati per conferire alle regioni di Donetsk e Lugansk uno status speciale all’interno dello stato ucraino. I protocolli, negoziati da Germania e Francia, sono stati firmati per la prima volta nel 2014. Da allora, l’ex presidente ucraino Petro Poroshenko ha ammesso che l’obiettivo principale di Kiev era utilizzare il cessate il fuoco per guadagnare tempo e “creare potenti forze armate”.

Nel febbraio 2022, il Cremlino ha riconosciuto le repubbliche del Donbass come stati indipendenti e ha chiesto che l’Ucraina si dichiarasse ufficialmente un paese neutrale che non si sarebbe mai unito a nessun blocco militare occidentale. Kiev insiste sul fatto che l’offensiva russa non è stata affatto provocata.

Fonti: New Front – South Front

Traduzione: Luciano Lago