Mentre ridiamo di un pallone, Biden apre la strada alla guerra





di Melissa Garriga

C’è motivo di allarmarsi per il recente pallone cinese. Tuttavia, quel motivo non è la presunta aggressione cinese, ma l’aggressione molto calcolata nei confronti della Cina da parte delle amministrazioni Obama, Trump e Biden.

Questo odio e le ragioni fabbricate per esso si sono stratificati per anni. Abbiamo visto questo playbook. È lo stesso piano di gioco che ci ha portato alla guerra in Iraq.

Gli Stati Uniti stanno cercando di contenere e controllare la crescita della Cina come potenza mondiale usando i propri poteri militari ed economici. Proprio come volevano controllare il petrolio in Medio Oriente.

Ci sono 4 motivi principali per cui Washington sta facendo questo:

In primo luogo, vuole evitare che la Cina diventi una superpotenza economica in grado di competere con l’America;

In secondo luogo, vuole a tutti i costi il ​​mercato asiatico per sé;

In terzo luogo, vuole esacerbare le tensioni tra altri paesi che hanno dispute con la Cina sulle risorse per isolare Pechino da tutte le parti;

In quarto luogo, ritiene che tali azioni aumenteranno l’influenza americana sul sud-est asiatico, nonché la sua influenza politica contro Russia e Iran.

In altre parole, gli Stati Uniti vogliono dominare il mondo intero anche se ciò significa bruciarlo fino al midollo.

Quindi, come si entra in guerra con un paese che non rappresenta un’eminente minaccia per la sicurezza e la protezione della nazione americana? Inserisci il pallone “spia” cinese. Prima che le parole “palloncino spia cinese” diventassero una frase nota in ogni famiglia americana, il segretario di Stato Anthony Blinken aveva in programma di recarsi in Cina per incontrare la sua controparte, il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. L’incontro sarebbe stato un approccio diplomatico per risolvere i problemi tra i due paesi e avrebbe potuto essere l’inizio del lavoro verso la cooperazione. Sarebbe stato anche in linea con la promessa di Biden a Xi a novembre di “mantenere aperte le linee di comunicazione”.

Questo fino a quando un pallone ad alta quota proveniente dalla Cina non è entrato nello spazio aereo statunitense la scorsa settimana.

Missili cinesi

All’improvviso un pallone relativamente innocuo proveniente dalla Cina è diventato l’ultimo piccolo deposito di armi che sono diventate armi di distruzione di massa che condannano la terra. Indipendentemente dal fatto che i palloncini siano entrati accidentalmente nello spazio aereo degli Stati Uniti in precedenza o che sia accaduto tre volte durante l’ amministrazione Trump, il Pentagono ha creato clamore di massa e isteria in questo nuovo tentativo di fabbricare il consenso. Infatti, proprio l’anno scorso durante l’amministrazione Biden, un pallone si è schiantato vicino alle Hawaii senza fare schizzi. Questo pallone si è trasformato in uno spettacolo perché gli Stati Uniti sono implacabili nel loro obiettivo di intensificare l’aggressione contro la Cina. Quei tamburi di guerra non si battono da soli.

L’ossessione americana per i palloncini è un tentativo di prevenire la distensione con la Cina.

Ciò è dimostrato dall’immediata risposta di Blicken, annullando il suo viaggio diplomatico a Pechino ; essenzialmente chiudendo le linee per la diplomazia. Nel frattempo, durante il discorso sullo stato dell’Unione di martedì, il presidente Biden ha fatto riferimento al pallone giurando di proteggere la “sovranità” degli Stati Uniti. Ha chiamato Xi per nome: “Dimmi un leader mondiale che cambierebbe il posto con Xi Jinping. Dimmi uno!” urlando una minaccia contro un leader mondiale alla televisione nazionale tra i tamburi ruggenti.

Biden e il Congresso stanno usando l’idea della competizione con la Cina come un velo appena dipinto per ciò che vogliono veramente: la guerra. Una guerra che hanno organizzato per anni.

Negli ultimi dieci anni, gli Stati Uniti hanno aumentato la loro presenza militare nel Pacifico a un ritmo allarmante.

L’esercito americano ha acquisito l’accesso a quattro nuove basi nelle Filippine e ha aumentato la sua presenza nel sud-est asiatico di mezzo milione di truppe dal 2002. Tuttavia, l’aumento della presenza militare non si ferma e non finisce solo con le Filippine. Il 1° gennaio 2020, il Corpo dei Marines degli Stati Uniti ha aperto una nuova base a Guam per monitorare e condurre operazioni militari nel Mar Cinese Meridionale. Questa nuova base ha suscitato gran parte dello sgomento della gente del posto.

Avere una base lì significa che gli Stati Uniti hanno più potere di controllare i diritti marittimi della Cina ai sensi del diritto internazionale. Inoltre, si vocifera anche che questa nuova base militare sarà utilizzata dagli Stati Uniti come “avamposto militare” contro la Cina, in modo che possano attaccare più facilmente il territorio cinese.

USS Chancellorsville

Quindi, il 29 novembre 2022, la USS Chancellorsville ha navigato nel Mar Cinese Meridionale senza il permesso del governo cinese. La mossa è stata vista come una provocazione da molti esperti, i quali ritengono che possa portare a un conflitto militare tra Cina e Stati Uniti. In particolare, la sua ultima partecipazione a una guerra è stata quando gli Stati Uniti hanno invaso illegalmente l’Iraq dopo aver mentito e ingannato il pubblico. Oggi è una delle navi da guerra più avanzate dell’arsenale americano. La navigazione della USS Chancellorsville nel Mar Cinese Meridionale è stata una chiara minaccia per la Cina e un atto di provocazione da parte degli Stati Uniti.

Se questo da solo non è abbastanza per convincerti della grande aggressione degli Stati Uniti nei confronti della Cina, allora ascolta le parole del generale Mike Miniha, generale dell’aeronautica degli Stati Uniti, che ha scritto in un promemoria trapelato “Il mio istinto mi dice che combatteremo in 2025.” Quel promemoria che è trapelato a NBC News .

Non vi è alcuna indicazione che la Cina voglia una guerra con gli Stati Uniti o con qualsiasi altro paese. Allo stesso modo, l’ammiraglio John Aquilino, ha recentemente avvertito il Comitato per i servizi armati del Senato che la Cina che invade Taiwan è “molto più vicina a noi di quanto la maggior parte pensi“. Tutti questi sono stranamente simili alla sete di sangue espressa dai leader militari statunitensi prima della loro guerra d’inganno in Iraq.

È chiaro che l’aggressione statunitense alla Cina è calcolata e deliberata. Gli Stati Uniti hanno cercato di contenere la Cina dalla fine della seconda guerra mondiale, ma i loro sforzi si sono intensificati negli ultimi anni man mano che la Cina è diventata più potente sulla scena globale. La spericolata retorica del nostro governo nei confronti di Pechino mostra che Washington non esiterà a usare la forza militare contro la Cina se riuscirà a produrre abbastanza consenso da farlo sembrare necessario, anche se un’azione del genere causerebbe conseguenze catastrofiche per le economie di entrambe le nazioni e per la stabilità internazionale nella regione dell’Asia Pacifico. Abbiamo già sentito battere lo stesso tamburo. Non possiamo permettere che si ripeta l’assassinio di milioni di persone sotto il nome dell’imperialismo americano.

Non possiamo andare in guerra per l’avidità. Dobbiamo spingere per la cooperazione piuttosto che per la concorrenza. Sta a noi fermare questa escalation ora, per la sicurezza e la protezione di tutte le persone e del pianeta.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago

