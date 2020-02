Mentre l’Italia è in emergenza per l’epidemia, arrivano masse di migranti dalla Libia

da Redazione

Sono sbarcati oggi 274 migranti dalla Ocean Viking nel porto di Pozzallo in Sicilia. La nave delle Ong Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere ha attraccato nella località siciliana questa mattina 23 Febbraio, essendo stata autorizzata dalle autorità marittima e dal Ministero dell’Interno.

I migranti che erano a bordo sono stati trasbordati attraverso tre operazioni portate a termine nel giro di 48 ore tra martedì 18 e mercoledì 19 febbraio.

Quello di oggi è il secondo sbarco che avviene a Pozzallo dopo l’emergenza del Coronavirus. L’ultimo sbarco risale al 2 febbraio, in cui erano scesi a terra 363 migranti recuperati in mare.

Il governo Conte ha continuato ad autorizzare gli sbarchi di migranti sulle coste siciliane nonostante l’emergenza del Corona virus.

Ultimo momento: anche i migranti arrivati sotto quarantena

Decisa la quarantena anche per i migranti sbarcati in Sicilia. In base alle misure di prevenzione sul coronavirus, il Viminale alla fine si è convinto a disporre la quarantena anche per i migranti a bordo della Ocean Viking: «saranno trattenuti in quarantena nell’hotspot della cittadina siciliana.

Si adotteranno le medesime misure precauzionali prevoste in altri casi, il personale della nave rimarrà isolato a bordo per tutto il periodo necessario». Prima dello sbarco dei migranti è salito a bordo il medico Vincenzo Morello per le prime visite dei migranti.



Il Papa Bergoglio a Bari: Non alzare muri, accogliere tutti e no ai populismi

Il Papa a Bari



Nel frattempo il Papa Bergoglio, in visita a Bari, ha rinnovato l’appello ad accogliere quanti fuggono dalla guerra o lasciano la loro terra in cerca di una vita degna dell’uomo”. Non alzare muri e non chiudere i ponti, ha ribadito il Papa Bergoglio.



Nel corso della sua omelia, Papa Francesco ha preso una posizione netta contro i populismi e le retoriche sovraniste. Durante la sua partecipazione all’incontro di Bari “Mediterraneo frontiera di pace” il pontefice, parlando davanti a 60 vescovi, ha parlato di necessità di integrazione, facendo appello all’umanità dei cittadini, chiamati ad essere “instancabili operatori di pace”.