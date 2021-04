Mentre le navi da guerra britanniche si schierano nel Mar Nero, Putin avverte delle linee rosse

da Redazione

di Finian Cunningham

Agli inglesi viene detto che non possono semplicemente navigare con le loro navi da guerra nel Mar Nero e scuotere le loro sciabole in faccia alla Russia. Putin sta dicendo agli inglesi ea chiunque altro di non pensare nemmeno ad avvicinarsi così tanto.

Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un severo avvertimento ai paesi che cercano di provocare tensioni militari, dicendo che la sua nazione sta tracciando linee rosse per la difesa.

Putin ha pronunciato le dure osservazioni durante il suo discorso annuale sullo stato della nazione ai legislatori di entrambe le camere del parlamento russo. Il forte avvertimento arriva in mezzo alle crescenti tensioni sull’Ucraina tra i sostenitori occidentali del regime di Kiev e la Russia.

Nello specifico, giorni prima del discorso di Putin, i media britannici hanno riferito che la Royal Navy britannica ha in programma di schierare due navi da guerra nel Mar Nero: un cacciatorpediniere Tipo-45 armato di missili antiaerei; e una fregata per la caccia ai sottomarini. Un portavoce del ministero della Difesa britannico ha affermato che la mossa è stata un segno di “sostegno incrollabile all’integrità territoriale dell’Ucraina” di fronte alla presunta aggressione russa.

Lo schieramento britannico è previsto nelle prossime settimane. Le due navi da guerra transiteranno nello stretto del Bosforo turco per entrare nel Mar Nero. La spedizione internazionale è consentita ai sensi della Convenzione di Montreux. Tuttavia, il piano britannico sembra lungi dall’essere un passaggio innocente e una provocazione un po ‘più calcolata.

Navi russe Mar Nero

Le due navi faranno parte di un gruppo di battaglia più grande, la portaerei HMS Queen Elizabeth appena lanciata che stazionerà nel Mediterraneo orientale. Il gruppo di battaglia sarà in grado di fornire i caccia F-35B Lightning e gli elicotteri Merlin con missili da caccia ai sottomarini. Tutto sommato, è un tentativo piuttosto audace da parte degli inglesi di aumentare le tensioni con la Russia.

È degno di nota il fatto che la scorsa settimana gli Stati Uniti abbiano improvvisamente annullato l’ invio di due dei suoi cacciatorpediniere missilistici guidati nel Mar Nero dopo che la Russia aveva mobilitato la propria flotta nella regione e aveva avvertito gli americani di “stare alla larga”.

Alcuni giorni dopo, gli inglesi sembrano essere entrati nella breccia con la loro proposta operazione sul Mar Nero. L’amministrazione Biden ha chiesto a Londra di farsi avanti e di mostrare “solidarietà”, o la manovra britannica è un azzardo per ingraziarsi Washington mostrando i muscoli anglo-sassoni per lo zio Sam?

In ogni caso, la mossa di Londra arriva sulla scia di un già sfacciato accumulo di forze militari britanniche nel Mar Nero. La Gran Bretagna ha già inviato personale e attrezzature navali per addestrare le navi da guerra ucraine.

La Royal Air Force ha anche inviato uno squadrone di caccia Typhoon per pattugliare il Mar Nero a sostegno del regime di Kiev e della sua pretesa di riprendere il controllo della penisola di Crimea. La penisola ha votato in un referendum nel marzo 2014 per aderire alla Federazione Russa dopo un colpo di stato sostenuto dalla NATO a Kiev il mese precedente che ha inaugurato un regime anti-russo.

Il regime di Kiev ha anche intensificato le violazioni del cessate il fuoco nell’Ucraina orientale, dove le popolazioni etniche russe hanno dichiarato repubbliche separatiste in sfida al colpo di stato sostenuto dalla NATO del 2014. I centri civili a Donetsk e Luhansk vengono bombardati quotidianamente. Questo è chiaramente un cinico tentativo del regime di Kiev di intensificare la guerra civile in modo tale da trascinare ulteriormente la NATO nel conflitto. La Russia ha mobilitato divisioni considerevoli dell’esercito al confine con l’Ucraina in quella che Mosca dice è una questione di autodifesa nazionale. Eppure, ironia della sorte, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e altre potenze della NATO chiedono alla Russia di “allentare” le tensioni.

Il sostegno molto pubblico della NATO al regime di Kiev e la fornitura di armi letali americane stanno senza dubbio incoraggiando il regime a intensificare il suo fuoco offensivo sull’Ucraina orientale ea compiere mosse minacciose verso la Crimea.

Navi russe

Gli inglesi in particolare stanno dando al regime di Kiev un pericoloso senso di licenza militare per la sua spavalderia nei confronti di Mosca.

La situazione è una polveriera estremamente pericolosa. Una mossa sbagliata, anche involontaria, potrebbe innescare una guerra più ampia che coinvolge le potenze della NATO e la Russia.

In questo contesto altamente infiammabile, la Russia ha ragione a chiudere le aree del Mar Nero che comprendono le sue acque territoriali. Quelle aree includono le acque costiere al largo della penisola di Crimea.

Le potenze della NATO che inviano navi da guerra nella regione sono il culmine della follia criminale. Se la Gran Bretagna e altri membri dell’alleanza guidata dagli Stati Uniti affermano di “difendere l’integrità territoriale dell’Ucraina”, la logica di quella posizione impone che cercheranno di fare un’incursione nelle acque costiere della Crimea poiché non riconoscono la sovranità della Russia. In tal caso, è inevitabile che accada uno scontro militare.

La dichiarazione delle linee rosse del presidente Putin non è tanto una retorica che la propone all’Occidente. È una posizione responsabile per impedire lo scoppio di una guerra.

Agli inglesi viene detto che non possono semplicemente navigare con le loro navi da guerra nel Mar Nero e scuotere le loro sciabole in faccia alla Russia. Putin sta dicendo agli inglesi e a chiunque altro di non pensare nemmeno ad avvicinarsi così tanto.

Fonte: Strategic culture

Traduzione: Luciano Lago