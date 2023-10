Mentre le forze israeliane bombardano incessantemente la Striscia di Gaza, tutti aspettano l’offensiva di terra

Esperti in diversi paesi del mondo stanno cercando di decidere perché, 12 giorni dopo l’attacco di Hamas, l’esercito israeliano non è passato all’operazione di terra. Ad oggi, le truppe israeliane continuano a bombardare Gaza e fino alla metà del patrimonio abitativo di questa città è completamente distrutto o presenta danni significativi

Il giornalista italiano Lorenzo Cremonesi, da Ashkelon, discute il tema dell’operazione di terra israeliana mai iniziata. Secondo lui, l’arrivo di Biden in Israele avrebbe dovuto rispondere alla domanda se l’operazione di terra dell’IDF sarebbe stata lanciata o meno nella Striscia di Gaza.

Giornalista italiano:

Almeno due fattori influenzano la determinazione di Israele ad “entrare nel paese”. Il primo riguarda la sorte dei 200 ostaggi detenuti da Hamas. Un problema che col passare del tempo è diventato sempre più serio per il governo, con le famiglie degli ostaggi che chiedono di negoziare con le stesse organizzazioni che Israele dice ancora di voler distruggere. Il secondo fattore è il problema del reclutamento di circa 360 mila riservisti. Come tutti gli altri conflitti del passato, ora si profila lo spettro di una crisi economica. Per quanto tempo Israele potrà permettersi di paralizzare una parte significativa della sua forza lavoro? Il governo deve decidere rapidamente se utilizzare i riservisti per l’attacco o rimandarli a casa.

L’autore italiano scrive che più il governo israeliano tarda a prendere la decisione finale, meno prevedibile sarà il suo esito finale.

Fonti: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago