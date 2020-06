MENTRE LA NATO COMPLOTTA PER SOTTRARRE ALLA RUSSIA IL DOMINIO DEL MAR NERO, L’UCRAINA SI UNISCE ALLE FORZE

da Redazione

Per rafforzare la presenza della NATO nel Mar Nero, sii creativo, sostiene Luke Coffey della Heritage Foundation in un’analisi pubblicata su Defense One il 30 maggio. L’autore inizia osservando i miglioramenti della Russia nei missili anti-nave e anti-aria nella zona, sostenendo che questo riflette il “grande obiettivo geostrategico della Russia di trasformare il Mar Nero in un lago controllato dalla Russia”.

Tuttavia, osserva poi che tre dei sei paesi del Mar Nero – Turchia, Bulgaria e Romania – sono nella NATO e che due degli altri – Ucraina e Georgia – sono partner dell’alleanza e aspiranti membri. Tuttavia, sostiene che la Russia è pronta a controllare il Mar Nero, e che per contrastare il presunto obiettivo della Russia: “Le flotte dell’Alleanza non stanno diventando più grandi per adattarsi alle mosse di Mosca nella regione, quindi è tempo di pensare diversamente.”

“Parte del problema è la Convenzione di Montreux del 1936, che limita il numero, il tempo di transito e il tonnellaggio delle unità navali da paesi non del Mar Nero che possono operare nel Bosforo …

Esistono quattro modi creativi che l’Alleanza dovrebbe prendere in considerazione per aggirare queste restrizioni e aumentare la propria presenza nel Mar Nero:

Istituire una missione di pattugliamento marittimo del Mar Nero modellata sulla riuscita missione di polizia aerea del Baltico, in cui i membri non appartenenti al Mar Nero si impegnerebbero a una presenza marittima regolare e rotazionale nel Mar Nero …

Opzione tedesca per il Danubio (per inviare navi da guerra nel Mar Nero attraverso la Romania) …

L’opzione Canale Danubio-Mar Nero. Questo canale artificiale in Romania potrebbe offrire l’opportunità agli stati non danubiani e non del Mar Nero di ripristinare l’orologio sul limite di 21 giorni nel Mar Nero in un modo simile che la Germania potrebbe fare usando il fiume Danubio. Tuttavia, il canale è relativamente piccolo a 90 metri di larghezza e può gestire solo navi fino a 5.000 tonnellate …



Un centro di eccellenza certificato NATO sulla sicurezza del Mar Nero in Georgia. Non esiste un precedente per un tale centro in un paese non NATO, ma non c’è nulla che ne impedisca praticamente o legalmente la realizzazione. Stabilirne uno potrebbe migliorare le relazioni NATO-Georgia dimostrando al contempo l’importanza della regione del Mar Nero per la sicurezza generale dell’Europa …

Tutte queste proposte richiedono il pieno coinvolgimento e consultazione con la Turchia, membro della NATO con controllo sovrano sugli stretti. Dovrebbe essere spiegato ad Ankara che nulla farà la NATO nel Mar Nero per minare questo controllo. L’obiettivo è aumentare la presenza della NATO nel Mar Nero per scoraggiare e, se necessario, sconfiggere, l’aggressione russa …

Unità navali NATO nel Mar Nero

Mentre l’interesse della NATO per la sicurezza del Mar Nero è in aumento, la presenza complessiva di navi da guerra NATO non appartenenti al Mar Nero non tiene il passo. Qualcosa deve cambiare. L’importanza economica, di sicurezza e politica del Mar Nero e della regione in generale sta diventando sempre più essenziale. I membri della NATO devono essere protetti. L’Alleanza deve tracciare un percorso verso l’adesione per la Georgia e l’Ucraina. La NATO deve essere preparata per qualsiasi contingenza con la Russia.

L’Alleanza è tenuta a difendere Sofia e Bucarest nello stesso modo in cui deve difendere Siviglia e Bruxelles …

Fino a quando la NATO non inizierà a pensare in modo creativo a sfide complesse come aumentare la sua presenza nel Mar Nero, la Russia continuerà ad avere il sopravvento …

I pianificatori strategici e la leadership militare della NATO hanno chiaramente dimostrato di condividere pienamente questa valutazione, aumentando la loro presenza nello spazio aereo sopra e intorno al Mar Nero e altri importanti teatri sui confini della Russia (il Baltico, la penisola della Kamchatka, il mare di Barents) come le massicce esercitazioni pianificate di “Defender of Europe 2020” in gran parte del resto dell’Europa). LINK

Descrivendo la natura e gli obiettivi degli esercizi aerei congiunti della NATO che hanno portato per la prima volta bombardieri strategici a lungo raggio dagli Stati Uniti nei cieli dell’Ucraina, un alto ufficiale dell’aeronautica militare ha fatto riferimento all’aumento dei concorrenti vicini alla pari e all’aumento tensioni tra la NATO e la nostra retorica bellicosa contro la Russia e la Cina dei nostri avversari, superata dalla natura bellicosa degli esercizi:

Due lanci B-1B della 28a bomba alata nella base aeronautica di Ellsworth, nel Dakota del Sud, hanno segnato il loro primo volo in assoluto con l’ucraino Su-27 Flankers e MiG-29 Fulcrums, la scorsa settimana sul Mar Nero. Allo stesso tempo, i bombardieri a lungo raggio si sono anche addestrati nel lancio del missile anti-nave a lungo raggio, noto come LRASM, hanno detto i funzionari delle forze aeree statunitensi del comando Europa-Africa lunedì.

Mappa mar nero

“L’ascesa di concorrenti quasi pari e le crescenti tensioni tra la NATO e i nostri avversari hanno riportato la capacità anti-nave alla ribalta della missione di guerra anti-superficie per gli equipaggi dei bombardieri”, ha detto il tenente colonnello Timothy Albrecht delle 603a operazioni aeree USAFE Centro…

“Con l’aumento delle minacce marittime e il loro miglioramento delle armi ambientali anti-accesso / diniego di area, questo missile da crociera furtivo anti-nave offre un rischio ridotto di colpire le risorse penetrando e sconfiggendo sofisticati sistemi di difesa aerea nemici.”

I funzionari hanno recentemente dichiarato a Military.com che la pratica di schierare LRASM fa parte di una visione più ampia dell’Air Force Global Strike: come parte della sua missione di “ripristino” per la flotta B-1, il servizio non sta solo rendendo più visibili i suoi bombardieri supersonici e pesanti con voli multipli in tutto il mondo, sta anche riprendendo l’abitudine di esercitarsi in attacchi di precisione – specialmente nel Pacifico – segnalando un drammatico perno dopo anni di missioni di supporto aereo in volo in Medio Oriente …

Il volo sul Mar Nero con le controparti ucraine ha incorporato i KC-135 turchi, oltre agli aeromobili provenienti da Polonia, Romania, Grecia e Macedonia settentrionale per una missione strategica #BomberTaskForce a lungo raggio e di lunga durata in Europa e nella regione del Mar Nero, come hanno twittato dall'”USAFE .

Gli ultimi esercizi di integrazione nell’Europa orientale non sono passati inosservati.

Lunedì, il Ministero della Difesa russo ha notato un aumento delle attività della NATO e degli Stati Uniti nella regione, per includere il B-1 in transito attraverso il Mare di Okhotsk il 22 maggio e vicino alla penisola di Kamchatka il mese scorso.

Col.-Gen. Sergei Rudskoy, capo della principale direzione operativa dello stato maggiore russo, ha affermato che i voli dei bombardieri statunitensi insieme ai partner della NATO sono “aumentati drasticamente” nelle ultime settimane.

“I bombardieri strategici hanno volato in aprile # B1B lungo la Kamchatka e, a maggio, sono stati registrati cinque di questi voli”, ha affermato il Ministero della Difesa su Twitter. Rudskoy ha anche notato il primo volo B-1 in assoluto sull’Ucraina, che ha spinto un’aero russo Su-27 e Su-30SM a sollevarsi e intercettare i bombardieri.

Pertanto, non solo la frequenza, ma anche le capacità offensive e le potenziali missioni, obiettivi e obiettivi dei voli sono state notevolmente ampliate.

Fonte: South Front

Traduzione: Sergei Leonov