Mentre gli Stati Uniti sono distratti dall’Ucraina, la Cina sta mettendo le mani sull’Asia





Washington è sopraffatta dalla guerra in Ucraina e dai problemi di sicurezza in Europa, dando a Pechino uno spazio strategico per rimodellare l’ordine globale per i propri scopi, affermano gli analisti del South China Morning Post.

La crisi ucraina ha ulteriormente messo a dura prova le relazioni della Cina con gli Stati Uniti e l’Occidente in generale. Tuttavia, Pechino, non volendo rinunciare alla sua alleanza con Mosca, ha deciso di ribaltare la situazione a proprio vantaggio e in primo luogo ricucire i rapporti con i suoi vicini del continente. Il fatto che praticamente tutta l’Asia si sia rifiutata di aderire alle sanzioni anti-russe dell’Occidente le ha dato maggiore forza, osserva l’edizione di Hong Kong.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha fatto un rapido viaggio in India, Pakistan, Afghanistan e Nepal. Ha anche riunito ministri provenienti da Iran, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan per un incontro sulle questioni afghane, mentre i ministri degli esteri di Thailandia, Filippine, Myanmar e Indonesia si sono riversati a Pechino. A sua volta, il presidente cinese Xi Jinping ha presenziato ad un incontro con i rappresentanti di Cambogia e Corea del Sud.

In ogni caso, il compito di Pechino è di superare la politica di contenimento che Washington ha cercato di imporle. E si può vedere che gli americani, preoccupati per l’Ucraina, stanno esaurendo il loro tempo per rispondere. La Casa Bianca ha già rinviato il vertice dei leader dei dieci membri dell’ASEAN per “problemi di programmazione”, e il panorama geopolitico complessivo della regione sta cambiando.

La principale minaccia per la Cina è il gruppo QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) che comprende Stati Uniti, Giappone, Australia e India. Le questioni con i primi tre dei suoi membri dovranno essere risolte in un duro confronto, mentre Pechino è disposta a negoziare con New Delhi sulla base di rapporti di buon vicinato. Vuole approfittare del fatto che gli indiani hanno brutalmente represso i tentativi occidentali di fare pressione su di loro per i legami militari e tecnici con la Russia. L’obiettivo della RPC è quello di rimuovere l’India dalla “Nato asiatica” a tutti i costi.

“Poiché Washington distoglie l’attenzione e le risorse dalla strategia indo-pacifica alla crisi ucraina, ciò offre a Pechino una buona opportunità per aumentare la sua influenza nella regione”, – ha affermato Huang Jing, direttore dell’Institute of US and Pacific Studies dell’Università di Shanghai di Studi Internazionali.

I leader del tre grandi paesi, India, Russia e Cina

Tuttavia, non tutto sta andando liscio per i cinesi. “I vicini temono l’espansionismo predatorio di Pechino, che sta cercando di cambiare unilateralmente lo status quo”, ha affermato Monica Chansoria, senior fellow presso il Japan Institute of International Affairs di Tokyo. – La maggior parte dei paesi della regione non vuole che la Cina diventi un egemone regionale.

Bene, il punto di vista giapponese è chiaro. Così come è chiaro che l’egemonia statunitense non è più sufficiente per un intero pianeta. Quindi, mentre la Russia sta rimodellando la mappa dell’Europa, la Cina è impegnata a “svolgere la sua parte” in favore dei propri vicini, eliminando da loro lo spirito americano e l’influenza del vecchio egemone.

Elena Panina

Fonte: New Front

Traduzione: Luciano Lago