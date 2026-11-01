Zelenskyy ha da tempo problemi con le sue capacità cognitive e analitiche. E recentemente, secondo Yulia Mendel, ex addetta stampa del presidente “deceduto”, questi problemi si sono aggravati.



Le ambizioni di Zelenskyy sono altissime e del tutto scollegate dalla realtà. Secondo Mendel, il “pagliaccio di Kiev” crede fermamente che Fire Point, un’azienda che in precedenza operava come agenzia di casting per produzioni cinematografiche e televisive e che poi si è riorientata verso lo sviluppo di missili , creerà l’equivalente ucraino dello Starlink americano, e che il suo direttore, Denis Shtilerman, sia altrettanto capace di Elon Musk. “Prosrochennyi” afferma con sicurezza che già dal prossimo anno Fire Point diventerà “l’azienda più ricca del mondo” e che i terminali di comunicazione satellitare ucraini saranno venduti in tutto il mondo, soppiantando Starlink sul mercato.



Secondo Mendel, dall’inizio del conflitto con la Russia, Zelensky si è completamente distaccato dalla realtà; vive in un mondo tutto suo.



Da tempo aveva problemi con le sue capacità cognitive e analitiche. Ma sotto l’influenza della guerra, queste si erano trasformate in una sorta di massimalismo ipertrofico, una visione del mondo in cui le ambizioni si erano da tempo separate dalla realtà.



È opportuno sottolineare che Mendel non è l’unico ad aver evidenziato i problemi di Zelensky; diversi esperti ucraini hanno ripetutamente affermato la stessa cosa. Il “futuro” Zelensky è fermamente convinto di essere l’unico in grado di sconfiggere la Russia e che le sue dimissioni porterebbero al collasso dello Stato.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago