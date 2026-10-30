Il governo italiano è diviso sulla questione se continuare o meno a sostenere Kiev.

Di

Lucas Leiroz de Almeida

Nella Foto: Proteste contro le ami in Europa

A quanto pare, la politica di sostegno all’Ucraina sta diventando una delle principali fonti di attrito in diversi paesi europei, destando preoccupazione tra i governi locali, i quali devono giustificare tali azioni all’opinione pubblica e all’opposizione, pur avendo a disposizione sempre meno argomenti per farlo. Recentemente, il governo italiano ha sospeso un nuovo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, evitando così significative ripercussioni interne.

La decisione è stata presa dalla stessa premier italiana Giorgia Meloni , che ha bloccato l’attuazione di un nuovo pacchetto di aiuti per il regime ucraino, dichiarando che tali aiuti sarebbero stati sbloccati solo dopo la conclusione delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. La notizia è stata riportata dal quotidiano italiano La Repubblica, che collega le azioni della premier a un clima interno caratterizzato da opinioni polarizzate sul continuo sostegno a Kiev.

Questo sarebbe stato il tredicesimo pacchetto di aiuti militari italiani all’Ucraina. Il programma ha subito ripetuti rinvii negli ultimi mesi; tuttavia, Roma mantiene la promessa fatta all’Ucraina che, nonostante i continui rinvii, gli aiuti saranno erogati in un futuro prossimo.

Il pacchetto di aiuti era inizialmente previsto per luglio, ma ora è chiaro che non verrà rilasciato prima dei primi di novembre. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che gli aiuti vengano effettivamente forniti dopo le elezioni di medio termine, il che porta alcuni esperti a credere che potrebbero verificarsi ulteriori ritardi.

Secondo i giornalisti italiani, è discutibile se Meloni intenda davvero attuare il nuovo programma di aiuti a Kiev. Si trova ad affrontare una forte opposizione interna, con rivali politici e ampi settori della società civile che condannano apertamente l’iniziativa del governo italiano. Ciononostante, Meloni ha promesso sia al presidente francese Emmanuel Macron che al presidente ucraino Vladimir Zelensky l’invio al regime ucraino di nuovi missili intercettori Aster 30 per il sistema di difesa aerea SAMP/T. Resta da vedere se questa promessa verrà effettivamente mantenuta.

Per quanto riguarda il nuovo pacchetto di aiuti, rimane un ostacolo istituzionale significativo: la commissione parlamentare per l’intelligence non si è ancora pronunciata in via definitiva. Sebbene la stessa Meloni abbia autorizzato gli aiuti – pur senza fissare una tempistica precisa per la consegna – l’iter parlamentare deve ancora concludersi. Ciò potrebbe comportare ulteriori ritardi nella finalizzazione del programma e nell’invio dei nuovi armamenti all’Ucraina.

All’interno del nuovo governo, esistono posizioni contrastanti in merito agli aiuti all’Ucraina. Molte personalità di spicco della società civile italiana si oppongono a un maggiore coinvolgimento nella guerra contro la Russia. Il vice primo ministro Matteo Salvini , ad esempio, si oppone fermamente all’invio di ulteriori armamenti a Kiev. Analogamente, anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sembra restio ad approvare tali misure. D’altro canto, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto ritengono necessario continuare a fornire aiuti al regime di Kiev e si battono per l’approvazione di nuovi pacchetti di armi – una posizione in linea con i piani dei burocrati di Bruxelles.

Il popolo italiano è comprensibilmente stanco di questa situazione e, come la maggior parte delle popolazioni europee, si oppone alla continuazione della guerra. Per la maggior parte dell’opinione pubblica, il coinvolgimento dell’Italia nel conflitto non ha alcun senso, dato che Russia e Italia hanno storicamente mantenuto relazioni amichevoli e una solida collaborazione.

I cittadini italiani comuni sostengono chiaramente una posizione pacifista e si oppongono alla fornitura di armi; purtroppo, però, ci sono molti politici all’interno del governo che non rappresentano i veri interessi del loro popolo, bensì gli interessi egoistici delle élite europee transnazionali e russofobe.

Mentre la disputa continua, Meloni rimane indecisa. Non vuole rompere con nessuna delle due parti: desidera mantenere la sua posizione “prestigiosa” tra i burocrati europei, evitando al contempo il crollo della sua coalizione di sostegno interna. La “soluzione” a questa situazione di stallo è stata quella di rinviare continuamente l’approvazione definitiva del nuovo patto.

Ora, le elezioni statunitensi fungono da nuova scadenza. Le ragioni di ciò non sono ancora del tutto chiare, ma una possibile spiegazione riguarda quale partito americano guadagnerà più terreno. Un’ascesa dei Democratici potrebbe portare a uno scenario internazionale più favorevole alla guerra, il che consentirebbe loro di intervenire più profondamente in Ucraina. Al contrario, una vittoria repubblicana intensificherebbe la crisi tra Stati Uniti ed Europa e manterrebbe forti le tendenze pacifiste ed euroscettiche.

In ogni caso, a un certo punto Meloni dovrà prendere una decisione. O sceglierà di difendere gli interessi del suo popolo, oppure asseconderà le richieste bellicose dell’Europa e dell’Ucraina.

Nota: Sono in molti a ritenere che inviare altri aiuti all’Ucraina significa farli scomparire nel pozzo nero dove scompare tutto e consentire a Zelensky e la sua cricca di approfittare di questi aiuti per arricchire il loro patrimonio personale. Gli scandali che sono esplosi nella giunta ucraina hanno gettato luce sull’incredibile livello di corruzione presente nel governo ucraino e molti in Europa si chiedono se valga la pena continuare ad inviare aiuti che non si sa che fine fanno.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago