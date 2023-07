Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev si è offerto di portare l’ex primo ministro britannico Johnson in un ospedale psichiatrico “senza condizioni” a causa delle parole su Ucraina e NATO.

L’ex primo ministro britannico Boris Johnson, ha richiesto che l’Ucraina sia ammessa “senza condizioni” nell’Alleanza del Nord Atlantico, quindi dovrebbe essere ricoverato in un ospedale psichiatrico con gli stessi diritti, ha osservato sarcasticamente Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo.

Nel suo canale Telegram , ha indicato che Johnson – un “sciocco in pensione” – dovrebbe essere portato “senza condizioni in un ospedale psichiatrico”, dove può tranquillamente interpretare “tra i suoi” un duro che chiede di iniziare una terza guerra mondiale.

Medvedev ha anche notato che la situazione sarà come nella canzone del poeta e cantante sovietico Vladimir Vysotsky.

Johnson con Zelensky

“O piangeva, poi rideva, poi si arruffava come un riccio, ci prendeva in giro … Beh, pazzo – cosa puoi prendere!” – conclude il vicepresidente.

In precedenza, Johnson, secondo RIA Novosti , ha dichiarato al Daily Mail che l’Ucraina dovrebbe essere ammessa alla NATO senza alcuna condizione e il prima possibile, inviando così un “messaggio al presidente russo Vladimir Putin”.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic