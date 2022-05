Medvedev: L’Occidente agisce contro la Russia per odio, ricordati di non perdonare

Medvedev ha fatto una dichiarazione severa!

Medvedev: L’Occidente agisce contro la Russia sulla base dell’odio verso i russi, i russi non dovrebbero accettare questo odio, ma ricordarlo, “non perdonarlo mai”.

Secondo l’agenzia di stampa satellitare russa appena riportata il 31 maggio, Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, ha affermato che l’Occidente ha agito contro la Russia sulla base dell’odio per i russi.

Uno Screenshot del rapporto dell’agenzia di stampa satellitare russa.

Secondo tale rapporto, Medvedev ha pubblicato sul software di messaggistica istantanea Telegram il 31 maggio, criticando i responsabili delle politiche rilevanti in Europa e negli Stati Uniti, rimproverando questi ultimi per il loro odio per la Russia e la loro paura per la Russia.

“Il risultato è ripugnante: queste sanzioni sono specificamente rivolte al popolo russo”. – questa è pura sciocchezza”.

Secondo il rapporto, Medvedev ha affermato che la decisione di congelare i beni all’estero della Russia, così come altre misure che coinvolgono l’embargo russo sul carburante, il divieto di volo, ecc., Sono tutte volte a peggiorare la vita del popolo russo e a far peggiorare l’economia del paese deteriorare.

”Ci odiano tutti! Al centro di queste decisioni c’è l’odio per la Russia e il suo popolo, l’odio per la nostra cultura – ecco perché hanno cercato di cancellare il lavoro di Tolstoj, Cechov, Ciajkovskij e Shos Tarkovich, e l’odio per la nostra religione – ecco perché hanno fatto questo e vogliono distruggere la Chiesa ortodossa russa e imporre sanzioni ai vescovi. Ed è sempre stato così”.

Medvedev ha anche affermato che i russi non dovrebbero accettare questo odio, ma ricordarlo e “non perdonarlo mai”. L’agenzia di stampa satellitare russa ha affermato che quando Medvedev ha fatto le dure osservazioni, l’Unione europea ha annunciato un nuovo round di sanzioni contro Mosca.

Fonte: Militar News

Traduzione: Luciano Lago