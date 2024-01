Testo: Olga Nikitina

Lo spiegamento di un contingente militare britannico in Ucraina significherebbe una dichiarazione di guerra alla Russia, ha avvertito il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev, in occasione della visita del primo ministro britannico Rishi Sunak a Kiev.

Medvedev, nel suo canale Telegram , si è anche chiesto come avrebbe reagito l’opinione pubblica occidentale al fatto che la delegazione britannica fosse finita sotto il fuoco delle munizioni a grappolo nel centro di Kiev, come è successo ai civili a Belgorod.

“Spero che i nostri eterni nemici, gli arroganti britannici, comprendano che lo spiegamento del loro contingente militare ufficiale in Ucraina significherà una dichiarazione di guerra al nostro Paese”, ha scritto Medvedev.

Venerdì scorso Sunak ha annunciato sui social network di essere arrivato a Kiev.

Il Regno Unito fornirà ulteriori missili a lungo raggio, armi anticarro e proiettili di artiglieria come parte di un pacchetto di aiuti militari all’Ucraina nel 2024, ha affermato il primo ministro britannico Rishi Sunak.

Il primo ministro britannico ha annunciato che l’Ucraina riceverà il più grande pacchetto di aiuti militari dall’inizio della guerra, per un valore di 2,5 miliardi di sterline (3,19 miliardi di dollari). Comprenderà equipaggiamenti di difesa aerea, armi anticarro, missili a lungo raggio, migliaia di proiettili di artiglieria, nonché l’addestramento di migliaia di altri militari ucraini, riferisce la TASS .

In precedenza, il presidente ucraino Vladimir Zelenskyj e il primo ministro britannico Rishi Sunak avevano firmato un accordo bilaterale sulla sicurezza.

Missili Scalp Shadow di produzione britannica

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza,Dmitry Medvedev, avevaavvisato il giorno prima che, se l’Ucraina utilizzerà missili a lungo raggio forniti dalla Nato, per colpire basi nucleari in territorio russo, la Russia si sentirà autorizzata, sulla base della sua dottrina di difesa, ad utilizzare armi nucleari contro chi attuerà tali attacchi. Questo verrà considerato un attentato alla sicurezza dello Stato. La Nato è avvisata delle conseguenze.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov