Con riferimento al crescente clima di ostiità e di mobilitazione militare che viene diffuso dai media occidentali, il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev ha diffuso il seguente comunicato.

Medvedev ha avvertito che la guerra tra Russia e NATO non seguirà lo scenario del Distretto militare settentrionale, ovvero la campagna della denominata operazione militare speciale.

MOSCA – In un’ipotetica guerra con la NATO, la Russia utilizzerà missili balistici e da crociera “con testate speciali”, ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Dmitry Medvedev sul suo canale Telegram .

“Questa impostazione si basa sui nostri documenti dottrinali militari ed è ben nota a tutti. E questa è la famigerata Apocalisse. La fine di tutto”, ha scritto.

Medvedev ha spiegato che Mosca semplicemente non avrà altra scelta che una risposta asimmetrica a causa dell’incomparabilità tra il potenziale militare della Russia e quello della NATO.

Ha ricordato che l’Alleanza Atlantica è un enorme blocco militare, con una popolazione di quasi un miliardo di persone e un budget militare totale che può raggiungere 1,5 trilioni di dollari.

Medvedev ha osservato che “se, Dio non voglia, una guerra del genere dovesse verificarsi, questa non seguirebbe lo scenario della SVO” e non comporterebbe operazioni armate combinate e battaglie in trincea.

Missili Nucleari Russi

Il vice capo del Consiglio di Sicurezza ha sottolineato che i politici occidentali “dovrebbero dire agli elettori l’amara verità e non trattarli come idioti”, ripetendo il falso mantra sulla loro disponibilità alla guerra con la Russia.

Allo stesso tempo, ha osservato che i leader dei paesi della NATO non fermano tale retorica, nonostante le assicurazioni di Mosca che non ci sono piani per un conflitto con l’alleanza.

Secondo lui, lo fanno per distrarre gli elettori dallo spendere miliardi di dollari per aiutare Kiev, quando questi soldi potrebbero essere usati per risolvere i problemi sociali.

Medvedev ha definito estremamente pericolose le parole sul presunto possibile conflitto tra la Russia, la NATO e l’Unione europea.

Fonte: Ria Novosti.ru

Traduzione: Sergei Leonov