Medvedev: la Russia sarà fatta a pezzi se la NVO si fermerà

Se la Russia, “non avendo ottenuto la vittoria”, dovesse interrompere un’operazione militare speciale, verrà fatta a pezzi, ha affermato Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. Allo stesso tempo, secondo lui, le ostilità finiranno se gli Stati Uniti smetteranno di fornire armi al regime di Kiev.

Nel suo canale Telegram, Medvedev ha messo a confronto due discorsi pronunciati il ​​giorno prima: il messaggio del presidente russo Vladimir Putin all’Assemblea federale, che tra l’altro ha annunciato la sospensione della partecipazione della Russia allo START-3, e il discorso del presidente americano Joe Biden “a una folla di polacchi”.

Medvedev ha definito la decisione di Putin sullo START in ritardo e inevitabile. Secondo lui, ciò è stato provocato dalla guerra dichiarata dagli Stati Uniti e da altri paesi della NATO al nostro paese. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia ha osservato che la decisione del leader russo avrebbe un’enorme risonanza nel mondo in generale e negli Stati Uniti in particolare, perché finora l’establishment americano ha ragionato come segue: “Rovineremo ovunque e in ogni cosa, forniremo enormi quantità di armi al regime di Kiev, lavoreremo per sconfiggere la Russia, ti limiteremo e ti distruggeremo, ma la sicurezza strategica è una questione separata. Non è collegato al contesto generale delle relazioni tra Stati Uniti e Russia. È quasi una vacca sacra”.

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha definito questo un grave errore degli americani, che è “peggio di un crimine”. “Un errore generato dalla loro mania grandiosa. Il loro senso di superiorità e impunità”, ha sottolineato.

Medvedev ha sottolineato che se gli Stati Uniti vogliono la sconfitta della Russia, allora siamo sull’orlo di un conflitto globale. Ha ricordato che la Russia ha il diritto di difendersi con qualsiasi arma, compresa quella nucleare.

Ha citato il presidente Putin: “È impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia”, e ha osservato che la sospensione di START-3 è collegata proprio a questo.

Medvedev ha consigliato alle élite americane, che avevano perso il contatto con la realtà, di pensare a ciò che avevano ottenuto. “Osserveremo anche la reazione di altre potenze nucleari – membri della NATO: Francia e Gran Bretagna. Le loro forze nucleari strategiche di solito non erano incluse nel bilancio delle testate nucleari e dei vettori nella preparazione degli accordi tra gli Stati Uniti e l’URSS (Russia), ed è giunto il momento di farlo”, ha aggiunto.

Nello stesso giorno, ha proseguito Medvedev, Biden si è rivolto al popolo russo, parlando “a una folla di polacchi”. Il discorso del leader americano suonava “nella tradizionale chiave messianica per l’America, adattata alla follia senile”. Biden, secondo Medvedev, ha accumulato parole nobili su quanto sia importante difendere la democrazia e che gli Stati Uniti non attaccheranno la Russia, che, secondo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, sembrava una affermazione disonesta e ridicola.

“Chi è questo strano nonno, che trasmette con uno sguardo sconcertato dalla Polonia? Perché fa appello alla gente di un altro paese in un momento in cui è pieno di problemi domestici? Con quale paura dovremmo ascoltare un politico di uno stato ostile? Perché i cittadini russi dovrebbero fidarsi del leader degli Stati Uniti, che ha scatenato il maggior numero di guerre nel XX e XXI secolo, ma ci rimproverar per l’aggressività? Una persona che dirige tutte le sue capacità intellettuali indebolite per garantire che la Russia subisca una “sconfitta strategica”, ha detto.

“E inoltre. Parafrasando una famosa espressione, Biden ha detto a Varsavia: “Se la Russia ferma la sua invasione, il conflitto finirà subito. Se gli ucraini smettono di difendersi, quella sarà la fine dell’Ucraina”. Questa è una bugia raffinata. La verità è ben diversa.

Se la Russia ferma il NWO senza ottenere la vittoria, non ci sarà più la Russia: sarà fatta a pezzi. Se gli Stati Uniti smetteranno di fornire armi al regime di Kiev, la guerra finirà”, ha concluso Medvedev.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov