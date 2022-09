Medvedev: La Russia ha il diritto di usare le sue armi nucleari





Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ha ricordato all’Occidente collettivo a quali condizioni la parte russa ha il diritto di usare armi nucleari e ha messo in guardia Bruxelles e Washington contro minacce insensate al paese euroasiatico.

“Ancora una volta sull’uso delle armi nucleari.

I nostri nemici amano fare affermazioni magniloquenti. Usano i termini “libertà”, “democrazia”, ​​”missione”. In realtà, questa è solo una diarrea verbale rituale. Fonti di demagogia diarroica, insieme a una feroce retorica gracchiante, sono diventate un’arma a lungo collaudata del mondo anglosassone, con la quale inondano il resto dell’umanità nel tentativo di difendere la propria esclusività e il diritto di governare il mondo.

Il tema degli ultimi giorni è la minaccia nucleare russa .

Biden e Truss, vari lampeggiatori secondari e Sullivan, spruzzati di saliva atlantica, chiedono alla Russia di togliere la mano dal suo “bottone nucleare”. Tutti insieme ci minacciano costantemente con conseguenze “terribili” se la Russia usa armi nucleari. E la zia londinese, giovane di mente, è completamente pronta per iniziare subito uno scambio di attacchi nucleari con il nostro Paese (come ha dichiarato).

Devo ricordartelo di nuovo – per quei sordi che sentono solo se stessi. La Russia ha il diritto di usare armi nucleari se necessario.

Questo può avvenire in casi prestabiliti. In stretta conformità con i Fondamenti della politica statale nel campo della deterrenza nucleare.

Se noi o i nostri alleati veniamo attaccati usando questo tipo di arma. O se l’aggressione con l’uso di armi convenzionali minaccia l’esistenza stessa del nostro stato. Il presidente della Russia lo ha riaffermato direttamente di recente.

Inoltre, faremo di tutto per prevenire la comparsa di armi nucleari nei nostri vicini ostili. Ad esempio, nell’Ucraina nazista, che oggi è direttamente controllata dai paesi della NATO.

È inutile contare sulla ragione e sulla volontà politica del regime di Kiev. Ma c’è ancora una fragile speranza di buon senso e un senso di autoconservazione dei paesi nemici che lo sostengono.

Missile Sarmat russo

Quelli capiscono che, se la minaccia alla Russia supera il limite di pericolo stabilito, dovremo rispondere. Senza chiedere il permesso a nessuno, senza lunghe consultazioni. E non è sicuramente un bluff.

La domanda è diversa. Immaginate che la Russia sia costretta a usare l’arma più formidabile contro il regime ucraino, che ha commesso un atto di aggressione su larga scala pericoloso per l’esistenza stessa del nostro Stato. Credo che la NATO non interverrà direttamente nel conflitto anche in questa situazione.

Dopotutto, la sicurezza di Washington, Londra e Bruxelles è molto più importante per l’Alleanza Nord atlantica del destino dell’Ucraina in via di estinzione, di cui nessuno ha bisogno, anche se è abbondantemente rifornita di armi diverse.

La fornitura di armi moderne è solo un affare per i paesi occidentali, sebbene fortemente coinvolti nell’odio nei nostri confronti. Non più.

I demagoghi d’oltremare ed europei non vorranno morire in un’apocalisse nucleare. Pertanto, ingoieranno l’uso di qualsiasi arma nel conflitto in corso. Qualcosa come questo…

Sarebbe bello se questa triste conclusione fosse almeno in parte realizzata dalle autorità di Kiev. Ahimè, questo è quasi impossibile. Sono in costante frenesia bellica con brevi pause per bizzarri sogni di droga.

Fonte: Rusvesna .su

Traduzione: Mirko Vlobodic