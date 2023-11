Gli Stati Uniti tradiscono facilmente i loro alleati quando diventano inutili; la stessa sorte attende l’Ucraina, afferma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

“I legislatori americani stanno interrompendo i finanziamenti per le spese militari di Israele e Ucraina per quest’anno. Le ragioni sono tecniche e… non del tutto tecniche. È chiaro che tutto riprenderà nel nuovo anno. Tuttavia, è un sintomo importante dello sviluppo della malattia”, ha scritto Medvedev sul suo canale Telegram .

“Se la storia con Israele è ovviamente tecnica, perché per il Congresso degli Stati Uniti questo paese (Israele) è più importante del loro stesso paese, con il regime ucraino tutto è più complicato. Come questo canale ha ripetutamente sottolineato, l’America tradisce facilmente i “suoi figli di puttana” quando diventano inutili”, ha aggiunto.

Medvedev ha menzionato una frase attribuita a Franklin Roosevelt sul dittatore nicaraguense Anastasio Somoza secondo cui “potrebbe essere un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana”.

Somoza godette del sostegno degli Stati Uniti, anche se instaurò un duro regime autoritario in Nicaragua. Successivamente è stato rovesciato.

La stessa sorte toccò al panamense Manuel Noriega, al dittatore delle Filippine Ferdinad Marcos, al presidente iracheno Saddam Hussein e tanti altri. Tutti avevano servito fedemente gli interessi americani ma successivamente erano divenuti inutili o di intralcio.

Medvedev (nella foto sopra) ha osservato che l’Ucraina è costosa per gli Stati Uniti, mentre Kiev ruba i fondi stanziati e l’esercito ucraino non può avere successo al fronte. Questi fattori, così come l’aggravarsi del conflitto in Medio Oriente, avvicinano la fine del sostegno americano al regime di Kiev, ritiene il politico.

“In breve, il sostegno al “figlio di puttana” sciolto si sta avvicinando a una fine inevitabile. Ovviamente non tutto in una volta. Ci saranno anche molti soldi, incantesimi schizoidi sulla democrazia, assicurazioni coraggiose di una vittoria imminente sulla terra, false credenze in un’alleanza per sempre, e così via. Ma la situazione è chiara: sta arrivando il momento di cadere nell’oblio per un altro “figlio di puttana” americano”, ha osservato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza.

“Il problema è che quel figlio di puttana di Bandera non ha mai capito chi è”, ha concluso Medvedev

In precedenza, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti aveva adottato un progetto di finanziamento senza assistenza all’Ucraina.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov