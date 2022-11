Medvedev ha spiegato i “piangenti capricci dei clown a Kiev”





Medvedev: L’America ha sempre abbandonato i suoi “figli di puttana”, così sarà con l’Ucraina

Gli americani sono stati nuovamente truffati nell’interesse della famiglia Biden, ferita in piazza, ha detto Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. Secondo lui, questa situazione continuerà fino a quando “il Congresso non interromperà il suo sconsiderato sostegno al regime nazionalista in Ucraina”.

Secondo Medvedev, il tema del denaro per l’Ucraina sta diventando tossico negli Stati Uniti. I membri del Congresso chiedono controlli totali su dove sono finiti i “denari giganteschi” e dove andranno le nuove decine di miliardi, richiesti da “lo strano vecchio Biden, che è stato giustamente chiamato il vicepresidente dell’Ucraina a Capitol Hill”, scrive il vicepresidente di il Consiglio di sicurezza della Russia nel suo canale Telegram .

“L’umore degli americani comuni si trasformerà gradualmente verso la realtà”, ritiene Medvedev. A suo avviso, i cittadini degli Stati Uniti sono stati nuovamente truffati: giganteschi fondi sono stati pompati dal bilancio americano nell’interesse dei “feriti nell’orgoglio indipendente della famiglia Biden”.

Medvedev prevede che l’insoddisfazione per le azioni delle autorità tra gli americani si accumulerà fintanto che il Congresso non sospenderà il sostegno sconsiderato al regime nazionalista in Ucraina.

“E succederà. L’America ha sempre abbandonato i suoi amici e i suoi migliori figli di puttana (da Noriega a Saddam Hussein). Così sarà prima o poi e questa volta. Da qui la perdita dei resti della realtà e gli scoppi d’ira dei pagliacci a Kiev. Hanno respinto il moccio e con frenesia chiedono sempre più nuove sanzioni contro la Russia. E sempre più pasta occidentale per la guerra. Solo questo può prolungare la loro dolce agonia da farmaci…” ha concluso Medvedev.

In precedenza, un gruppo di membri del Congresso repubblicano negli Stati Uniti aveva chiesto al capo del Dipartimento di Stato, Anthony Blinken, di commentare la relazione finanziaria tra il Partito Democratico, l’Ucraina e l’exchange di criptovalute in bancarotta FTX.

Inoltre, i repubblicani della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hanno avviato un’indagine sulle attività dell’attuale presidente Joe Biden.

Fonte: https://vz.ru/news/2022/11/18/1187241.html

Traduzione: Sergei Leonov