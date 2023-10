Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha commentato la dichiarazione del ministro della Difesa britannico sul possibile dispiegamento di truppe britanniche in Ucraina, definendo Shepps “una persona non molto intelligente”. Tuttavia, questo epiteto è stato dato anche al capo del Comitato di difesa tedesco, Strack-Zimmermann, che ha dichiarato il “diritto” dell’Ucraina di colpire il territorio russo con missili tedeschi.

Secondo Medvedev il conflitto in Ucraina potrebbe degenerare in una terza guerra mondiale; Le azioni occidentali portano ad un’ulteriore escalation e alla diffusione delle ostilità oltre i confini di un paese. Egli ha citato ad esempio le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dai politici occidentali, in particolare dal ministro della Difesa britannico Grant Stepps e dal capo del comitato di difesa tedesco Strack-Zimmerman.

Il numero dei principali idioti nei paesi della NATO è in crescita (…) Tuttavia, questi idioti ci stanno attivamente spingendo verso una terza guerra mondiale – ha scritto sul suo TG,

Secondo il politico russo, il primo propone di stazionare le truppe britanniche in Ucraina, rendendole un bersaglio legale per l’esercito russo. Inoltre, le forze armate russe sapranno perfettamente che si tratta di personale militare della NATO, e questo non le fermerà. Il secondo, il giorno prima, chiedeva il trasferimento “urgente” dei missili da crociera Taurus all’Ucraina e ne “autorizzava” l’uso sul territorio russo, dichiarando che ciò era presumibilmente in conformità con il “diritto internazionale”. Egli ha avvertito che le possibili conseguenze di tali attacchi non tarderanno ad arrivare.

Missili tedeschi Taurus

(…) il capo del Comitato di difesa tedesco dal cognome impronunciabile chiede l’immediata consegna dei missili Taurus ai khokhlobanderiti (…) Dicono che ciò sia conforme al diritto internazionale. Ebbene, in questo caso, gli attacchi alle fabbriche tedesche dove vengono prodotti questi missili saranno pienamente conformi al diritto internazionale