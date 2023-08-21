Medvedev ha messo in guardia la Burbock dal giocare con gli aeroplani con i “fratelli Bandera”
Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Dmitry Medvedev ha consigliato al ministro degli Esteri tedesco Annelene Berbock di “non giocare con gli aeroplani”, commentando la sua dichiarazione sulla decisione di fornire all’Ucraina caccia F-16. Medvedev ha avvertito nel suo canale Telegram che in questo modo il capo del ministero degli Esteri tedesco rischia di avvicinare la fine dell’Europa.
“Questo è un buon giorno per l’Ucraina e, quindi, un buon giorno per l’Europa”, ha detto il ministro degli Esteri Annalena Burbock a proposito della decisione di fornire aerei F-16 ai fratelli Bandera dei nazisti tedeschi. <…> Come se uno dei seguenti “buoni giorni” simili per l’Europa non fosse il suo ultimo giorno, ha avvertito il vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa .
Annalena Burbock
In precedenza, i Paesi Bassi e la Danimarca avevano annunciato la decisione di fornire alle forze armate ucraine 61 velivoli F-16. I caccia dovrebbero arrivare in Ucraina entro l’inizio del 2024.
Presidente onorario del Salone internazionale dell’aviazione e dello spazio MAKS, pilota collaudatore onorato della Federazione Russa Magomed Tolboev ha affermato che l’F-16 “vola a malapena”. Secondo lui, questi caccia sono “ancora lontani” dal MiG-35 e dal MiG-37 russi. Tolboev ha sottolineato che gli aerei americani sono vulnerabili ai danni da fuoco tanto quanto altri bersagli aerei.
Fonte: https://news.ru/vlast/medvedev-predostereg-berbok-ot-igr-v-samoletiki-s-banderovskimi-bratyami/
Traduzione: Mirko Vlobodic
15 commenti su “Medvedev ha messo in guardia la Burbock dal giocare con gli aeroplani con i “fratelli Bandera””
Mettete questa scema su un F-16 e mandatela a sbaragliare aviazione russa!…!!…https://ilgattomattoquotidiano.wordpress.com/
Vedremo questi aerei americani bruciare come fiammiferi ; e la Burbock si schianterà alle prossime elezioni
Ansa “kiev espone i carri armati russi catturati” dall’immagine una parata stile goebbels ma con quattro gatti e quattro tank , solo gli euro.mani non vedono nazismo in ukraina , bella roba! che poi euronews , ansa e l’ineffabile Rai news siano le colonne portanti della propaganda di guerra è notorio. alla larga per carità!
non vedo l’ora di vedere in campo gli F16, poi guidati dai piloti ukraini. Verranno giu come mosche
Secondo il mio modesto parere gli F16 non faranno la differenza a favore degli ucraini
Innanzitutto bisognerebbe sapere quale variante di F16 verrà consegnata
Gli ucraini chiedono questo aereo per contrastare l’aviazione russa e intercettare i missili da crociera
Tutto questo secondo me è impossibile
L’F16 non è un caccia intercettare,non ha la manovrabilità dei nuovi aerei russi e in un ipotetico duello aereo avrebbe la peggio…praticamente è quasi un vecchio Mig 29 in versione occidentale
A seconda della versione può però trasportare più missili aria-terra diversi anche a lunga gittata,nonché bombe nucleari B61,ma di queste ne escluderei la consegna da parte occidentale per ovvi motivi
Però, essendo l’F16 essere un modesto cacciabombardiere,mi viene una domanda dubbiosa…non è che nel suo impiego sia in piano un attacco anche alla Bielorussia???
Gli americani sanno benissimo che verranno tutti abbattuti dalle forze aereospaziali russe .. per loro sarà un grosso business rnpiazzarli cin nuove vendite a danno dei pecoroni europei che pagano le tasse
Zelensko è gaudente per la consegna si fa fotografare all’interno , siamo secondo me in un universo distopico- olografico , una via di mezzo tra netflix e un videogame pazzo…i politicanti europeoidi sono dei cyborg che si muovono per riflessi pavloviani – a distanza …per caso colpa del siero con i chip all’interno? chi lo sa ?!
Gentile redazione buongiorno.
Non vedo pubblicato il mio commento.
Qualche problema nel testo???
Cordiali saluti.
H7
Un semplice ritardo nel filtraggio dei commenti.
Saluti
Luciao Lago
Chi gioca col fuoco si scotta prima o poi , ma quel troll “88” non si fa un po’ schifo nell’inneggiare a uno psicopatico distrutto sotto le macerie del Reichstag secoli fa? O forse sei un amante non dichiarato del principer di Kiev con la maglietta verde h24?
Assolutamente no !!! MEIN HERR HEIST TRUE
Lo ripeto x l’ennesima volta Medvedev meno chiacchiere e più fatti, ci stai stancando con tutte queste parole non seguite dai fatti, faresti me va Lio a stare zitto.
Vorrei avvisare gli amici russi che mica devono per forza di cose bruciare tutto il continente. E’ sufficiente che prendano bene la mira insomma perchè si sa…il pesce comincia a puzzare dalla testa!
Qusta non sa cosa dice….e’ dai tempi di Napoleone che ci provano!!!
L’aereo da guerra Sukhoi 27 è da sempre in servizio nelle forze armate ucraine. Esso è molto superiore all’ F16, che, vorrei ricordarlo, è la versione ECONOMICA dell’ F15. L’ F16 costa circa la metà dell’ F15. Il sukhoi 27 è pari, od un po’ superiore, all’F15. La mia domanda è: se il Sukhoi 27 non è riuscito a fare molto, cosa potrà mai fare l’economico F16? E poi perché gliene regalano così pochi? 42 soltanto? Gli ucraini han già perso più di 300 aerei…