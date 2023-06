Mosca , 17 giugno 2023, – IA Regnum. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha definito un disastro che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden possa disporre di armi nucleari. L’ex capo di Stato ha ricordato l’età del leader americano e lo ha definito un funzionario corrotto affetto da demenza, in corsa per la rielezione.

Commentando la dichiarazione del leader americano sulla decisione “irresponsabile” della leadership russa di schierare armi nucleari tattiche in Bielorussia, Medvedev ha ricordato che gli Stati Uniti stessi hanno dispiegato parte dei loro arsenali in Europa – Germania, Belgio, Paesi Bassi, Italia e anche in Turchia.

“E queste non sono armi nucleari tattiche, ma munizioni per l’aviazione. Guai, ovviamente. Questa persona ha in mano più armi nucleari”, ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza sul canale Telegram.

Come riportato da IA ​​Regnum , nel marzo 2023, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che Mosca, su richiesta di Minsk, avrebbe dispiegato armi nucleari tattiche sul territorio della Bielorussia. Ha ricordato che gli Stati Uniti hanno piazzato armi nucleari in altri paesi per decenni.

Il 9 giugno Putin, in un incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko , ha annunciato che il dispiegamento di armi nucleari tattiche russe in Bielorussia inizierà il 7 o 8 luglio, dopo che la preparazione delle relative strutture sarà completata. Il controllo degli armamenti resta a Mosca.

Il 16 giugno, durante il suo discorso alla sessione plenaria dello SPIEF, il presidente della Russia ha affermato che il paese utilizzerà armi nucleari solo in caso di minaccia alla sicurezza dello stato. Allo stesso tempo respingeva l’idea, diffusa in Occidente, di ridurre gli arsenali nucleari.

Fonte: Regnum.ru

Traduzione: Sergei Leoniov