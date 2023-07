Il vice capo del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, afferma che Mosca sarebbe stata “costretta a usare armi nucleari” se il contrattacco di Kiev, sostenuto dalla NATO, avesse avuto successo.

Medvedev ha sottolineato che le forze russe, confrontandosi con le forze ucraine, “difendono i cittadini russi e le terre russe e prevengono un conflitto globale” e che “i combattenti russi impediscono la conseguente accensione del fuoco nucleare globale”.

In un tweet sul suo account Twitter, Medvedev ha detto: “Immaginate se il contrattacco di Kiev, sostenuto dalla NATO, avesse avuto successo e avessero sequestrato parte della nostra terra.. Allora saremo costretti, secondo un decreto presidenziale, a usare le armi nucleari.

Il vice capo del Consiglio di sicurezza russo ha sottolineato che “semplicemente non ci sarebbe stato altro modo”. Si è congratulato per l’occasione della “Giornata della Marina russa”, dicendo: “I nostri nemici dovrebbero pregare per il successo dei nostri guerrieri”.

Il 4 giugno è iniziato il contrattacco, di cui le autorità ucraine parlano da tempo, su ampi assi a sud di Donetsk, Zaporozhye e Artyomovsk Finora, l’attacco principale delle forze armate ucraine si è concentrato sul settore Zaporozhye , a sud verso la Crimea.

Missili ipersonici russi

Pochi giorni fa, il ministro della Difesa ucraino, Alexei Reznikov, ha riconosciuto che il contrattacco pianificato da Kiev “non ha raggiunto i suoi obiettivi nei tempi previsti”, attribuendo le ragioni della sua lentezza alla mancanza di munizioni e sistemi di difesa aerea.

In precedenza, il 9 luglio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ammesso che il ritmo della controffensiva delle forze ucraine non era “come previsto ” e ha continuato: “Vogliamo tutti che ciò avvenga più velocemente. Ogni giorno significa più perdite tra gli ucraini”.

Fonte. Agenzie

Traduzioe: Luciano Lago