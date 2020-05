Medio Oriente – Perché gli Stati Uniti vogliono distruggere l’Iran

da Redazione

di Lina Kennouche.

Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, l’Iran è stato oggetto di molte critiche per quanto riguarda la gestione della crisi sanitaria. La prima fase della negazione è stata seguita dalla lentezza dell’azione da parte delle autorità iraniane, queste hanno deciso le misure civetta, in particolare la chiusura di siti di pellegrinaggio, scuole e università e luoghi pubblici, nonché l’obbligo di confinamento che è arrivato troppo tardi.

Tuttavia, per quanto riguarda il forte impatto delle sanzioni economiche americane sulla lotta contro il coronavirus, sebbene sia effettivamente ricordato nelle analisi, pochissimi commentatori mettono in dubbio la schiacciante responsabilità americana per la morte dei civili iraniani attraverso la logica della punizione collettiva che sembra ravvivare la percezione in gran parte disumanizzante del “nemico”, che è significativa nella cultura strategica americana.

Le sanzioni americane, tuttavia, riconosciute illegali dal diritto internazionale, hanno completamente soffocato l’economia iraniana, con terribili conseguenze sulla vita quotidiana dell’intera popolazione.

Incapace di vendere buona parte del suo petrolio o prendere in prestito fondi sui mercati finanziari, Teheran sta lottando per finanziare l’importazione di attrezzature mediche e prodotti farmaceutici. Pochi mesi prima dell’inizio della crisi sanitaria globale, un rapporto pieno di dettagli, pubblicato il 29 ottobre 2019, dalla ONG Human Right Watch registra gli effetti delle sanzioni americane sul settore sanitario in Iran e in particolare sulle persone malate di cancro o malattie genetiche rare.

Il rapporto rileva che HRW ha documentato diversi casi, tra cui uno “in cui una società europea ha rifiutato di vendere all’Iran i farmaci di cui ha bisogno per i pazienti con epidermolisi bollosa, una rara malattia genetica che provoca vesciche sulla pelle e mucose e che colpiscono più di 800 persone in Iran ”.

Nel rapporto si cita anche l’elenco dei farmaci necessari per il trattamento della leucemia infantile, pubblicato a novembre 2018 da ricercatori affiliati al centro di ricerca e cura del cancro pediatrico Mahak, affermando che “a maggio 2019 mancavano all’ONG il pegaspargase, le mercaptopurine e vinblastine, tre farmaci chemioterapici, tutti inclusi nell’elenco dei farmaci essenziali dell’OMS ” [1] .

Carenza di farmaci essenziali

In effetti, le compagnie farmaceutiche straniere e le banche internazionali generalmente preferiscono rifiutare qualsiasi transazione che coinvolga l’Iran, indipendentemente dal prodotto in esame, piuttosto che esporsi al rischio di ritorsioni da parte degli Stati Uniti. Oggi “l’Iran sta vivendo una delle peggiori epidemie Covid-19 al mondo con decine di migliaia di casi e migliaia di morti” e l’economia “colpita da sanzioni e dalla caduta dei prezzi del petrolio n “non è in grado di resistere alla ricaduta economica della pandemia” [2] .

Per evitare un collasso totale, le autorità iraniane sono state quindi costrette, l’8 aprile, a decidere di revocare parzialmente il contenimento e di rilanciare alcune attività economiche. Ma è particolarmente sorprendente notare che alla fine, in un contesto di drammi umanitari, gli Stati Uniti hanno deciso il 17 marzo di inasprire le sanzioni contro l’Iran, una decisione denunciata da un appello collettivo di diverse figure politiche internazionali e curiosamente anche dall’ex segretario di stato del presidente Clinton, Madeleine Albright [3] .

Dalla loro adozione, queste sanzioni si sono comunque dimostrate completamente controproducenti e hanno persino avuto l’effetto opposto di quanto previsto: senza riuscire a privare il regime della sua base sociale, hanno portato a un inasprimento della posizione dell’Iran e il rifiuto di qualsiasi concessione politica. Inoltre, queste misure coercitive che rientrano in una forma di punizione collettiva costituiscono l’estensione della logica di distruzione del nemico, una forte tendenza della dottrina strategica e militare americana.

In effetti, il fattore ideologico-culturale che influenza le visioni politiche americane non si limita alla scena interiore, ma pesa anche nello sviluppo della dottrina strategica. Se i decisori politici agiscono secondo l’immediata percezione dei loro interessi strategici, un concetto fluttuante e l’equilibrio di potere esistente, alcuni eventi storico-culturali strutturanti sono all’origine di rappresentazioni stabili che partecipano alla definizione di orientamento quadri strategici e d’azione.

Patrimonio evangelico

Al momento sarebbe difficile cogliere la posizione incondizionatamente pro-Israele e visceralmente anti-iraniana della squadra di Pompeo-Pence senza tener conto del predominio dell’eredità evangelica nella loro rappresentazione della politica americana.

L’intensità del loro impegno per Tel Aviv si basa su un’identificazione ideologico-culturale, che si fonda sulla somiglianza delle traiettorie storiche e della comunità di valori biblici che li porta a condividere un senso di identità comune.

L’importanza del fattore ideologico-culturale nell’apprensione dell’alleanza privilegiata americano-israeliana è stata analizzata a lungo da Camille Mansour [4] in particolare, che insiste sulla centralità dei valori religiosi condivisi e sul patrimonio coloniale. La rappresentazione dello Stato israeliano – la cui base giuridica e storica è un testo religioso – come una riedizione del modello americano si trova sia nella psicologia collettiva americana che nei casi dell’apparato di sicurezza nazionale e delle commissioni del Congresso, dove siedono i rappresentanti della destra cristiana.

Più in generale nella visione politica generale degli Stati Uniti e nel riflesso della comunità strategica, esiste un quadro per pensare e agire che rimane legato alla specificità storica degli Stati Uniti e all’immaginazione nazionale caratterizzata da religiosità e sensazione di eccezionalismo. Questa rappresentazione penetra nelle pratiche sociali e politiche dopo lo sbarco dei primi coloni britannici nel 17 ° secolo che affermano, attraverso l’obiettivo della teologia protestante, il destino manifesto dell’America “citato sulla cima di una collina” e “nuova Gerusalemme”.

La nozione di destino manifesto legittimava i massacri della popolazione indigena tanto quanto l’espansionismo militaristico degli Stati Uniti, che rimane una costante che predomina nella storia americana. Come notato dallo specialista di strategia americano, Jean-Michel Valentin, esiste “una relazione profondamente singolare mantenuta negli Stati Uniti tra un habitus collettivo penetrato da una religiosità e una mitologia molto vivide e una relazione con la realtà che promuove l’uso di forme di violenza armata. La violenza deve quindi essere rigorosamente unilaterale: deve consentire di modificare, cambiare il mondo non americano, impedendo qualsiasi interazione che potrebbe consentire uno scambio di violenza, e quindi gli effetti reciproci della modifica.

Questa complessità è stata installata fin dalle origini della nazione americana ” [5] . Se non c’è differenza di natura tra il colonialismo europeo e l’imperialismo americano, “la costruzione della civiltà nordamericana, ma non canadese, obbedisce a una dinamica radicalmente diversa” a causa della prevalenza di utopia religiosa nelle rappresentazioni della nazione americana.

Cultura strategica

Questa riflessione è anche al centro delle analisi del ricercatore di geopolitica Alain Joxe [6] che evidenzia la differenza tra le culture strategiche europee e americane.

Se gli europei hanno avuto una concezione clausewitziana della guerra come continuazione della politica con altri mezzi, nella cultura strategica americana intrisa di fede nel destino manifesto, l’obiettivo non è più quello di sconfiggere un nemico, ma di distruggerlo con l’uso di una forza decisiva schiacciante. Jean-Michel Valentin vede in esso un “rifiuto fondamentale dell’interazione tra il sistema strategico americano e gli oggetti su cui esercita il suo potere”.

Basi militari USA circondano l’Iran

Questa concezione di guerra americana qualificata da Douxist [7] da Joxe, a causa dell’eccesso di potenza di fuoco, sta fondando contemporaneamente la strategia nucleare e l’apparato di sicurezza nazionale americano. Dall’uso della bomba atomica contro il Giappone che sta per capitolare nel 1945 all’uso su larga scala del napalm durante la guerra del Vietnam, la tecnologia viene sistematicamente mobilitata per distruggere l’avversario, minimizzando gli effetti di interazione strategica.

Certamente, i cambiamenti nel contesto strategico, sia attraverso l’affermazione degli attori transnazionali che la trasformazione della minaccia e la sua diffusione, hanno posto fine alla sistematizzazione della guerra per scopi assoluti, e con l’invasione dell’Iraq nel 2003, di fronte alla tenacia della resistenza locale, gli Stati Uniti sono stati coinvolti in un modo senza precedenti nel processo di distruzione della nazione.

Ma la logica del riconoscimento del nemico procedeva solo dalla sua irriducibilità per via militare e il risultato fu nondimeno la distruzione di uno Stato e quella di intere parti della società irachena. Secondo il sito web britannico Iraq Body Count, tra il 1991 e il 2003, l’embargo sull’Iraq ha provocato la morte di oltre un milione di iracheni, mentre almeno 122.000 sono morti durante l’invasione americana o durante le sue conseguenze. I documenti rivelati da WikiLeaks nel 2010 supportano la tesi secondo cui molte morti civili non sono state rese pubbliche.

Strategia ibrida

Con la fine delle guerre di occupazione e di fronte al “fallimento permanente” [8] degli Stati Uniti – che testimonia i limiti del paradigma strategico della rivoluzione negli affari militari per garantire la sostenibilità della loro egemonia in un contesto geopolitico trasformato dall’ascesa di nuovi poteri internazionali e regionali – Washington ha riconvertito il suo modello: il dominio imperiale mette da parte l’occupazione militare bruta e lascia il posto a una strategia ibrida in cui l’uso di sanzioni economiche prive di legittimità internazionale è diventata un’arma di distruzione di massa.

Quindi, nonostante questi adattamenti imposti dal nuovo contesto, la logica distruttiva che è stata al centro di tutte le pratiche e abitudini tradizionali del pensiero della società americana e dell’apparato di sicurezza USA si rinnova con la strategia delle pressioni attraverso l‘idea di una punizione collettiva contro un nemico demonizzato.

L’eredità strutturale dell’eccezionalismo americano proibisce qualsiasi resistenza all’ordine regolato secondo gli interessi di una “nazione eletta”. Perché ogni opposizione o volontà di cambiare con l’imposizione di nuove regole contribuirebbe a far lasciare alla nazione americana il suo eccezionalismo.

Non solo gli Stati Uniti rifiutano di “essere coinvolti in un processo di cambiamento a causa dell’influenza esterna” per usare la formula di Michel Valentin, ma respingono l’idea di un nuovo ordine mondiale che smetterebbe di essere strutturato in secondo i loro interessi strategici dominanti.

Nonostante l’inasprimento delle sanzioni e il pesante tributo economico, sociale e sanitario sopportato dalla popolazione iraniana, l’Iran continua a offrire l’immagine della resilienza e un ostacolo al destino provvidenziale degli Stati Uniti.

[1] Rapporto Human Right Watch intitolato “Massima pressione: le sanzioni economiche statunitensi violano il diritto alla salute degli iraniani”. URL: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/iran1019sanctions_web.pdf , p 33-34

[2] Colin H. Kahl e Ariana Berengaut, “Afterschoks: The Coronavirus Pandemic and The New World Disorder”, 10 aprile 2020. URL: https://warontherocks.com/2020/04/aftershocks-the-coronavirus-pandemic- e-il-nuovo-disordine-mondo /

[3] “Chiamata transatlantica per facilitare il commercio umanitario con l’Iran a causa della pandemia di COVID-19”, 6 aprile 2020. URL: https://www.europeanleadershipnetwork.org/group-statement/elntip_iran_april2020/

[4] Camille Mansour, Israele e Stati Uniti o le basi di una dottrina strategica, Parigi: Armand Colin, 1995, 285 p.

[5] Jean-Michel Valentin, “Religione e strategia negli Stati Uniti”, revisione internazionale e strategica, vol. 57, n. 1, 2005, pagg. 103-114.

[6] In “America mercenaria”, America mercenaria, Parigi: Stock, 1992, e “L’impero del caos, le Repubbliche che si trovano ad affrontare il dominio americano nel dopoguerra”, Parigi: La Découverte , 2002.

[7] Prende il nome dal generale Giulio Douhet, comandante della prima unità aeronautica dell’esercito italiano, considerato il teorico del bombardamento strategico quantitativo con il tappeto di bombe. Terminologia usata da Alain Joxe nel suo libro L’Amerique mercenaire. Parigi: Stock, 1992.

[8] Formula usata da Alain Joxe nel suo libro The Wars of the Global Empire, Parigi: La Découverte, 2012.

Fonte: france-irak-actualite.com

Traduzione: Gerard Trousson