Medio Oriente e “Grande Israele”: ci sarà la guerra

di Timothy Alexander Guzman (°)

A questo punto, non c’è speranza di pace in Medio Oriente, so che suona pessimista ma è giusto dire che una nuova guerra è ufficialmente iniziata. Il comportamento aggressivo di Israele contro i palestinesi, il Libano (Hezbollah), la Siria e, naturalmente, l’Iran è aumentato nel corso degli anni. Il trasferimento dell’ambasciata degli Stati Uniti da Tel Aviv a Gerusalemme è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso ai palestinesi perché è stato un passo verso il controllo allargato di Israele in una delle città più antiche e sacre del mondo per arabi, cristiani ed ebrei allo stesso modo.

La visione israeliana del potere egemonico al centro del mondo arabo è scritta in “Il piano sionista per il Medio Oriente” di Oded Yinon, che descrive l’obiettivo a lungo termine di Israele che si espande oltre i suoi confini in profondità nei territori arabi.

Questa situazione attuale è il risultato di ciò che Theodore Hertzl (il padre del sionismo) aveva immaginato un paese per il popolo ebraico. Ha detto che “l’ area dello Stato ebraico si estende:” dal fiume d’Egitto all’Eufrate “. Il rabbino Fischmann ha ribadito ciò che Hertzl aveva sognato ha anche detto che “la Terra Promessa si estende dal fiume d’Egitto fino all’Eufrate, include parti della Siria e del Libano”. Il piano Yinon chiarisce qual è l’obiettivo principale di Israele ed è inquietante:

La grande Israele nel paino sionista

Il piano opera su due premesse essenziali. Per sopravvivere, Israele deve

1) diventare una potenza regionale imperiale e 2) deve effettuare la divisione dell’intera area in piccoli stati mediante la dissoluzione di tutti gli stati arabi esistenti. Il piccolo stato qui dipenderà dalla composizione etnica o settaria di ogni stato. Di conseguenza, la speranza sionista è che gli stati a base settaria diventino i satelliti di Israele e, ironia della sorte, la sua fonte di legittimazione morale.

Questa non è un’idea nuova, né emerge per la prima volta nel pensiero strategico sionista. In effetti, la frammentazione di tutti gli stati arabi in unità più piccole è stato un tema ricorrente. Questo tema è stato documentato su scala molto modesta nella pubblicazione “AAUG, Israel’s Sacred Terrorism” (1980), di Livia Rokach. Sulla base delle memorie di Moshe Sharett, ex Primo Ministro di Israele, i documenti di studio di Rokach, in dettaglio convincente, il piano sionista così come si applica al Libano e come è stato preparato a metà degli anni Cinquanta.

Netanyhu con Gantz con il presidente Rivlin per il governo di emergenza



L’espansione di Israele nei territori palestinesi fa parte di quel piano e i palestinesi lo capiscono molto bene. Gli Stati Uniti sotto il regime di Biden, come ogni regime americano prima, sosterranno il loro più stretto alleato in Medio Oriente e questo è Israele. C’è un importante gruppo di persone che vale la pena menzionare e cioè gli oltre 50 milioni di sionisti cristiani (neo-evangelici) americani che sostengono Israele perché credono che il popolo eletto di Dio tornerà in Terra Santa. Secondo i sionisti cristiani, l’istituzione dello stato di Israele nel 1948 segue le profezie della Sacra Bibbia, quindi alcuni cristiani credono che gli ebrei che si uniscono in Israele porteranno alla seconda venuta di Gesù Cristo.

Con quel tipo di sostegno proveniente dalla cintura biblica in America e dall’establishment politico di Washington che sono tutti nelle tasche dell’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), questi consentono a Israele di continuare il suo comportamento aggressivo ed omicida nei confronti dei suoi vicini arabi.

È anche possibile considerare il fatto che all’interno della cerchia di potere di Israele, economisti e scienziati politici hanno lanciato l’allarme di un collasso economico degli Stati Uniti che non sarà in grado di sostenere finanziariamente e militarmente il futuro di Israele e questa è una dura realtà che gli israeliani non vogliono affrontare presto, quindi, il tempo stringe per Israele.

Di conseguenza continueranno a bombardare i palestinesi e questo alla fine porterà a una guerra allargata contro il Libano (Hezbollah) e la Siria. Nel frattempo, Israele continuerà la sua guerra contro la Striscia di Gaza perché vuole che i palestinesi subiscano le conseguenze della resistenza alle forze di occupazione sulla loro terra. Gli israeliani vogliono che Gaza, la Cisgiordania e altre aree siano completamente distrutte nel tentativo di costringere i palestinesi all’esilio.

Questa nuova guerra porterà a qualcosa di catastrofico per il mondo nel prossimo futuro, è inevitabile. Odio essere pessimista, ma la realtà è che la guerra è già qui e sarà brutale. Il mondo ha bisogno di parlare contro questa ingiustizia e impedire che questa guerra crescente a Gaza diventi una guerra mondiale che può sfuggire al controllo.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato sul sito del blog dell’autore, Silent Crow News .

*Timothy Alexander Guzman, analista e esperto di geopolitica, è un frequente collaboratore di Global Research. (Fonte)

Traduzione: Luciano Lago