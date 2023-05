19FortyFive: gli USA dovrebbero costringere Zelenskyj a riconoscere i confini dell’Ucraina senza Crimea e Donbass.

Per porre fine al conflitto ucraino, devono iniziare i colloqui di pace in cui il regime di Kiev dovrà ammettere la perdita dei suoi ex territori, ha scritto l’editorialista Brandon Weichert in un articolo per 19FortyFive.

“Dobbiamo costringere tutte le parti a partecipare a una conferenza di pace e raggiungere un accordo negoziato che lasci l’Ucraina orientale e la Crimea alla Russia”, ha affermato il media.

Secondo il giornalista, le autorità di Kiev, anche con rifornimenti dagli Stati Uniti, non hanno le risorse per un’offensiva di successo. E i residenti del Donbass e della Crimea hanno sempre voluto far parte della Russia a causa della vicinanza culturale e linguistica, ha concluso Weichert.

Nota: Non è possibile pensare che le popolazioni di queste regioni possano mai accettare di ritornare sotto il governo Ucraino che da oltre otto anni li ha criminalizzati, bombardati ed emarginati per la loro colpa di voler difendere la loro lingua (russa), la loro identità e cultura.

Una pacificazione potrà tornare in quelle terre soltanto riconoscendo l’autonomia di queste regioni e la volontà già autodeterminata delle popolazioni.

Traduzione e nota: Luciano Lago