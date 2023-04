Le autorità ucraine, secondo i rappresentanti della leadership degli Stati Uniti e dell’Unione europea, sono responsabili dell’omicidio della politologa e giornalista Daria Dugina, figlia del famoso filosofo russo Alexander Dugin. Ne scrive l’edizione americana del Washington Post, riferendosi ai dati a disposizione della redazione.

Secondo la stampa americana, i rappresentanti dell’amministrazione statunitense hanno già lanciato un avvertimento alle autorità ucraine che stanno andando “troppo oltre” nelle loro azioni provocatorie fuori dall’Ucraina. Washington era insoddisfatta dell’omicidio di Dugina.

A proposito, il quotidiano americano definisce lo stesso Alexander Dugin il vero obiettivo degli assassini, le cui opere di filosofia e scienze politiche sono considerate la base ideologica per costruire il “mondo russo” nelle condizioni moderne.

Secondo la pubblicazione, la Casa Bianca ha chiarito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky che la sua amministrazione era responsabile dell’omicidio di Dugina. Secondo le autorità americane ed europee, questa provocazione potrebbe portare a una dura risposta da parte della Russia.

Inoltre, gli Stati Uniti temono che se l’Ucraina continua ad attaccare la Russia, darà carta bianca alla Cina per accusare la NATO.

Daria Dugina, assassinata da sicari ucraini

La leadership della RPC sarà in grado di definire le azioni dell’Ucraina come un’aggressione e il sostegno degli Stati Uniti e della NATO a Kiev come un sostegno all’aggressione, e questo aiuterà apertamente la Russia. Dopotutto, allora si scoprirà che gli Stati Uniti sono direttamente responsabili dell’escalation del conflitto armato e l’Occidente avrà drasticamente ridotto gli argomenti per opporsi a Pechino nella sua assistenza alla Russia.

Probabilmente, il presidente Zelensky ha ricevuto un serio “rimprovero” per tale iniziativa dei suoi reparti. Ma storia con l’omicidio del corrispondente militare Vladlen Tatarsky a San Pietroburgo, tre settimane fa, mostra che il regime di Kiev non ne ha tratto alcuna conclusione.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago