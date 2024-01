Diversi ufficiali ucraini che combattevano nella regione di Kherson hanno parlato alla stampa a condizione di anonimato. Hanno parlato della situazione nelle unità delle forze armate ucraine, che da quasi tre mesi mantengono una piccola testa di ponte a Krynki, sulla riva sinistra del Dnepr.

Le loro dichiarazioni sono riportate in un articolo pubblicato dai media ucraini.

Secondo gli interlocutori della pubblicazione, i soldati delle forze armate ucraine spesso rifiutano categoricamente di partecipare alle battaglie a Krynki, sulla riva sinistra del Dnepr.

Ci sono severi rifiuti di combattere

ha detto uno degli ufficiali ucraini.

Barche ucraine colpite sul Dnieper

Il personale militare delle Forze Armate ucraine fa di tutto per evitare di finire a Krynki. Tra questi “refuseniks” sono stati addirittura registrati casi di suicidio.

Gli ufficiali con cui hanno parlato i giornalisti affermano che in ogni compagnia inviata alla testa di ponte si registrano casi di rifiuto. Tali casi si verificano soprattutto tra il personale militare che è stato in precedenza a Krynki.

Lavorano con i rifiutinik

ha detto uno degli interlocutori dei media.

È vero, notano i militari, quelli in prima linea non capiscono il significato di tenere una testa di ponte, che è chiaramente visibile dai droni e viene colpita dall’artiglieria russa. Inoltre, questo vale non solo per i soldati delle forze armate ucraine, ma anche per gli ufficiali che trovano ogni scusa per non recarsi a Krynki.

Le fonti affermano che in questa sezione del fronte le forze armate russe hanno molteplici vantaggi rispetto alle unità ucraine in termini di droni , munizioni e numero di effettivi. Secondo loro, le forze armate ucraine stanno subendo enormi perdite in questa località, poiché lì non c’è assolutamente nessun posto dove nascondersi.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago