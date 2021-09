Media statunitensi: “anti-diplomazia” USA-Cina e le sue conseguenze





Da quando il presidente Biden ha nominato John Kerry rappresentante della sua amministrazione sui cambiamenti climatici, i membri dell’establishment della politica estera di Washington, o membri della “sharashka”, hanno scritto articoli critici su come il cambiamento climatico sia importante, ovviamente, ma non si può in alcun modo diluire l’attenzione o la spesa degli Stati Uniti su una minaccia davvero importante: la Cina.

Dovremmo leggere questi articoli insieme alle notizie sull’uragano Ida e, naturalmente, alla lunga serie di ondate di calore, incendi e siccità negli Stati Uniti occidentali negli ultimi anni. Dopotutto, la sicurezza nazionale in definitiva significa poco se non è collegata in qualche modo reale alla vita e al benessere dei cittadini comuni; e non è la Cina che negli ultimi giorni negli Stati Uniti ha ucciso quasi 60 persone, privato dell’elettricità milioni di persone e causato danni economici incalcolabili.

In effetti, la Cina non uccide un solo americano da anni. Naturalmente, l’America non ha ucciso una sola persona cinese, mentre le inondazioni in Cina hanno ucciso migliaia di cittadini cinesi nello stesso periodo e l’inquinamento atmosferico causato dalla combustione di combustibili fossili uccide centinaia di migliaia di cinesi ogni anno.

Nel contesto del cambiamento climatico, il problema più strano è stato il Mar Cinese Meridionale: l’ossessione della Cina di costruire basi su scogliere e banchi di sabbia disabitati e l’ossessione dell’America per la terribile minaccia percepita che ciò rappresenta. I futuri storici non sapranno se ridere o piangere. Non sarà letteralmente un problema per loro, perché il cambiamento climatico farà scomparire queste barriere coralline e banchi di sabbia fra molto tempo sotto le onde impetuose.

Sia l’amministrazione Biden che il governo cinese hanno dichiarato il cambiamento climatico una “minaccia esistenziale” e una “priorità nazionale”, ma la loro strategia complessiva suggerisce che non colgono del tutto il significato di queste frasi. Dopotutto, l’essenza di una priorità è che questa viene prima, il che significa che per definizione qualcos’altro viene dopo per importanza.

Forze cinesi

E se il cambiamento climatico è davvero una minaccia esistenziale per gli Stati Uniti, la Cina e la civiltà moderna nel suo insieme, come può essere collocato nella stessa categoria di rischio della concorrenza limitata per il primato geopolitico in Estremo Oriente? Le basi statunitensi a Guam e Okinawa non minacciano di invadere e distruggere la Cina; né la Cina può espellere le truppe statunitensi da quelle basi senza una guerra nucleare. Entrambe le parti potrebbero semplicemente lasciarsi in pace, concentrando l’attenzione e le risorse necessarie sugli sforzi per limitare le emissioni di anidride carbonica e costruire la resilienza nazionale e internazionale agli effetti del cambiamento climatico.

L’amministrazione Biden dovrebbe anche prendere a cuore ciò che il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha detto a Kerry durante la sua visita a Pechino questa settimana:

“La parte americana spera che la cooperazione climatica possa diventare un'”oasi” nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti, ma se quell'”oasi” è circondata da un deserto, prima o poi anche quella sarà vuota”.

Gli Stati Uniti dovrebbero imparare dall’esempio di come quella che avrebbe dovuto essere una rivalità limitata con altri paesi (ad esempio con la Russia sull’Ucraina) ha portato Washington a recidere la cooperazione anche in aree in cui entrambe le parti hanno chiari interessi comuni. Di nuovo, Wang dovrebbe applicare le sue parole all’approccio del governo cinese agli Stati Uniti e ai diplomatici “guerrieri-lupi”, la cui mancanza di diplomazia si avvicina alla mancanza di diplomazia di John Bolton in una brutta giornata. È improbabile che questa “anti-diplomazia” sia dei diplomatici statunitensi che di quelli cinesi meriti il ​​rispetto degli storici futuri, se ce ne sono.

nlisi di Responsable Statecraft

Traduzione: L. Lago