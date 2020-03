Media russi: gli Stati Uniti consentono la libera circolazione dei terroristi del Daesh in Siria

I terroristi del Daesh (ISIS) continuano a commettere tutti i tipi di crimini contro i civili in Siria sotto gli occhi degli Stati Uniti. e ribelli che loro sostengono, rivela un media russo.

L’agenzia di stampa Sputnik ha detto martedì che gli Stati Uniti e le cosiddette forze democratiche siriane (SDS), che fingono di combattere il terrorismo, chiudono un occhio sui crimini commessi dagli estremisti takfiri dall’ISIS (Daesh, in arabo) nella provincia di Al-Hasaka, Siria nord-orientale .

I terroristi, secondo i media russi, uccidono e rapiscono civili ad Al-Hasaka, dove costringono anche i residenti a pagare “imposte” incassate dall’ISIS.

Nell’ultimo scenario di atrocità, un gruppo legato a Daesh ha arrestato un giovane e lo ha impiccato in uno stadio, nel mezzo di un evento sportivo in corso nella parte orientale della provincia di Al-Hasaka, ha riferito Sputnik , citando fonti locali.

Più tardi, gli estremisti Takfiri hanno dato fuoco al suo corpo davanti agli occhi di oltre 200 persone e hanno gridato alla folla che questa è “la punizione” che attende coloro che tradiscono i loro fratelli.

I media ricordano che dopo il rovesciamento del Daesh da parte dell’esercito siriano e dei suoi alleati, i residui gruppi terroristici si erano divisi in due; alcuni si sono uniti alle SDS, sostenute da Washington, e altri hanno continuato le loro attività terroristiche nelle piccole parti che controllano ancora nella Siria nord orientale.

Come al solito, gli Stati Uniti giocano la carta Daesh per giustificare la loro presenza in Siria con un occhio alle grandi riserve di petrolio del paese arabo, che si aggiungono alla posizione geografica strategica del paese e alla sua vicinanza all’Iraq, anch’esso un territorio ricco di petrolio.

Il governo di Damasco ha ripetutamente sollecitato tutti i paesi stranieri che hanno loro contingenti in Siria, senza l’autorizzazione del governo del presidente Bashar al-Asad, come gli Stati Uniti e la Turchia, di ritirare le loro truppe e lasciare il paese in pace in modo che Damasco possa sradicare il terrorismo.

Forze speciali USA nel nord Siria



Nota: Risulta ormai ben noto e comprovato che i gruppi terroristi jihadisti che ancora si trovano in Siria sarebbero stati totalmente eliminati e dispersi dall’Esercito siriano se questi non fossero costantemente riforniti di armi ed equipaggiamento dagli USA, dalla Turchia, dall’Arabia Saudita nel tentativo di indebolire le forze del governo di Damasco.

