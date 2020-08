Media: l’Iran arresta il leader terrorista “appoggiato dagli USA”

da Redazione

MOSCA, 1 agosto / Radio Sputnik. Le autorità iraniane hanno annunciato l’arresto del leader dell’opposizione Jamshid Sharmakhd, il capo di un “gruppo terroristico con base negli Stati Uniti”, accusato di essere coinvolto negli attentati del 2008 e di una serie di attacchi falliti, scrive Kommersant.

Secondo il comunicato ufficiale di Teheran, a cui fa riferimento anche l’AFP, la questione riguarda l’organizzazione “Shah Association of Iran”, o “Tondar”, i cui sostenitori sono a favore del ripristino della monarchia nella Repubblica islamica (il regime dello Scià di Persia).

l ministero ha annunciato l’arresto di Jamshid Sharmahd, capofila dell’abito di Tondar (Thunder), altrimenti noto come la cosiddetta “Assemblea del Regno dell’Iran”, notificando che aveva diretto “operazioni armate e atti di sabotaggio” all’interno dell’Iran per conto degli Stati Uniti in passato.

All’arresto, Sharmahd ha ammesso di aver fornito esplosivi per un attacco del 2008 nel sud dell’Iran che ha ucciso 14 persone.

Sono stato chiamato prima che la bomba stesse per esplodere”, è stato visto confessare nei filmati dell’interrogatorio forniti dalla rete di notizie della Repubblica islamica dell’Iran più tardi nel corso della giornata.

L’attacco che colpì la moschea Seyyed al-Shohada nella città di Shiraz ne veva ferito altri 215.

Il leader terrorista arrestato

Secondo il Ministero, il gruppo aveva pianificato di eseguire diversi attacchi di alto profilo e potenzialmente estremamente letali in tutta la Repubblica islamica, ma era stato frustrato dai tentativi dovuti alle intricate operazioni di intelligence mirate dal gruppo. Queste includevano l’esplosione di Sivand Damn a Shiraz, l’esplosione di bombe cariche di cianuro alla Fiera Internazionale del Libro di Teheran e lo svolgimento di esplosioni durante le riunioni di massa al Mausoleo del defunto fondatore della Repubblica islamica, Imam Khomeini.

Gli americani credono ancora che le immagini che mostrano Sharmahd in Iran dopo il suo arresto siano state scattate fuori dalla Repubblica islamica, ha aggiunto, dicendo: “Scopriranno tutto [riguardo all’operazione] nel prossimo futuro”.

I dettagli della detenzione di Sharmakhd non sono stati resi noti. Secondo le autorità, è lui l’organizzatore del bombardamento del 12 aprile 2008 in una moschea a Shiraz. Quindi, a seguito dell’attacco terroristico, 14 persone sono state uccise, altre 215 ferite.

Sharmahd ha goduto di “un serio sostegno” da parte dei servizi di intelligence americani e israeliani, che “lo consideravano inverosimile per il ministero dell’intelligence iraniano, in grado di penetrare nella copertura di intelligence e metterlo sotto il loro controllo attraverso un’operazione complessa”, ha riferito il ministro .

Alavi ha osservato che il Ministero è riuscito a frustrare 27 operazioni terroristiche di Sharmahd e del suo gruppo.

Massoud e Maryam Rajavi, dirigenti del MEK, gruppo terrorista

Il ministro ha nuovamente valutato l’operazione di arresto, ricordando le precedenti osservazioni di Sharmahd, in cui si era considerato comodamente installato all’interno dell’Ufficio federale di indagine americano (FBI).

“Considerava il suo posto disteso al sesto piano dell’FBI [” edificio], protetto e garantito mentre ” ora si vede nelle morsa degli agenti dell’intelligence iraniana, ha detto Alavi.

A seguito dell’attacco terroristico in Iran, la Repubblica islamica ha informato l’Interpol dell’identità di Sharmahd e aveva chiesto il suo arresto. Tuttavia, questi viaggerebbe ancora liberamente tra i paesi con la sua vera identità.

Alavi ha detto che l’inazione, nonostante la denuncia di Teheran, “indica la vacuità degli americani e la pretesa dei loro alleati europei di combattere il terrorismo”.

L’Iran ha affermato che gli Stati Uniti dovrebbero essere ritenuti responsabili per il sostegno di tali organizzazioni estremiste che si sono macchiate di azioni terroristiche.

In precedenza, Washington aveva introdotto nuove restrizioni su Teheran volte a limitare la fornitura di metalli e materiali che possono essere utilizzati nei programmi nucleari, missilistici e militari.

Alla fine di luglio, la radio Sputnik ha riferito che l’Iran aveva annunciato misure severe di ritorsione a causa dell’intercettazione dell’aereo di linea da parte degli Stati Uniti.

Fonti: Ria Novosti – Press Tv

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov