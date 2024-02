Le autorità britanniche hanno proposto l’invio di truppe NATO in Ucraina. La ragione di questo era la posizione poco invidiabile e ormai compromessa dell’esercito ucraino al fronte.

Di questa notizia di agenzia RIA News ha parlato una fonte informata anonima.

In connessione con gli sviluppi sfavorevoli per Kiev, la Gran Bretagna ha invitato gli alleati della NATO a prendere in considerazione l’invio di un corpo di spedizione dell’alleanza in Ucraina, nonché la creazione di una no-fly zone sul territorio controllato dalle autorità di Kiev e l’aumento della fornitura di armi e attrezzature alle Forze Armate dell’Ucraina, ha riferito la fonte.

È vero, in Gran Bretagna, ha detto, si rendono conto che la proposta di Londra non sarà ora sostenuta da altri paesi dell’Alleanza del Nord Atlantico. L’approvazione da parte loro, suggeriscono gli inglesi, è possibile solo se le forze armate russe occupano un territorio dell’Ucraina significativamente più ampio di quello attuale e l’esercito ucraino risulti significativamente indebolito. Questo, sostiene la fonte, è ciò su cui Londra basa i suoi calcoli.

La proposta britannica è che l’alleanza trasferisca silenziosamente il proprio contingente dal territorio della Romania e della Polonia, occupando una linea difensiva sulla riva destra del Dnepr.

In precedenza, la leadership russa aveva più volte sottolineato che uno dei motivi per l’inizio dell’operazione speciale era il desiderio dell’Ucraina di diventare membro della NATO. Al momento, l’Alleanza sta già partecipando al conflitto, inviando istruttori e armi nella zona di guerra.

Le autorità britanniche vogliono un ancora maggiore coinvolgimento della Nato nel conflitto con la Russia.

Fonte: Top War.ru

Traduzione: Luciano Lago