Media: l’America ha preparato un “pacchetto aggressivo” di nuove sanzioni contro la Russia

L’amministrazione americana sta studiando la possibilità di imporre sanzioni ai settori energetici dell’economia russa e al debito sovrano della Federazione Russa, secondo i media americani.

Le autorità statunitensi stanno valutando la possibilità di imporre sanzioni alla Federazione Russa per contenere la presunta “invasione” della Russia in Ucraina. L’amministrazione statunitense sta anche valutando la possibilità di disconnettere la Russia dal sistema di pagamento Swift e limitare i produttori di energia russi, nonché la possibilità di intaccare il debito sovrano, secondo la CNN , citando funzionari anonimi.

Al momento non sono state prese decisioni, sono in corso trattative con i partner europei in merito, hanno indicato gli interlocutori del canale. Nuove sanzioni potrebbero colpire diversi settori dell’economia russa, compreso il settore bancario, e potrebbero essere adottate anche restrizioni contro il debito pubblico russo, secondo fonti che hanno familiarità con la discussione del progetto.

In questo caso, la disconnessione da SWIFT è considerata un’opzione “nucleare”. “Abbiamo messo insieme un pacchetto dannatamente aggressivo”, ha detto uno dei contributori senza nome. Ha avvertito che potrebbero essere imposte sanzioni in caso di “invasione” russa dell’Ucraina.

A fine maggio, il ministero degli Esteri russo ha ammesso il coinvolgimento del sistema di pagamento internazionale SWIFT nella “spirale delle sanzioni”. Tuttavia, in seguito, il ministero degli Esteri ha osservato che l’eventuale disconnessione della Russia dal sistema SWIFT non sarebbe un disastro .

Nel luglio 2021, i media americani, citando fonti, hanno affermato che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden non voleva imporre sanzioni contro il capo di stato russo Vladimir Putin e il suo entourage.

Tuttavia si registrano negli ultimi giorni un crescendo di provocazioni fatte dalle forze aeronavali della NATO nel Mar Nero a cui la Russia sta reagendo colpo su colpo, cosa che non puà escludere la possibilità di incidenti fra i due schieramenti militari.

“In Europa sta tornando lo scenario da incubo di uno scontro miltare”, ha ammonito la scorsa settimana il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in occasione della riunione minsteriale dell’Ocse.

Nota: Si scopre ancora una volta la doppa faccia di Washington. Da un lato l’Amministrazione Biden si appresta ad incontrare il presidente Putin mentre dall’altro lato prepara nuove sanzioni nella prospettiva che la Russia non accetti di sottostare alle regole dettate da Washington. Si tratta di regole che gli USA sono i primi a violare, con l’aggravante di aver ammassato una concentrazione di forze militari della NATO sotto i confini della Russia.

La campagna di allarme sulla minaccia russa incombente non aiuta a creare un clima costruttivo per negoziati. A questo punto sono diversi i commentatori che si chiedono quale utilità abbia per il capo dello Stato russo partecipare ad un rito di vertice che sarà solo apparenza. Washington vuole trascinare la Russia in un conflitto e far recidere i legami economici, politici ed energetici con la UE. Con la Germania in particolare. Questa la realtà di fatto ed i resto è fumo negli occhi per l’opinione pubblica occidentale.

Fonte: Agenzie

Traduzione e sintesi: Luciano Lago