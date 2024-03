Media israeliani: L’esercito non sa cosa fare a Gaza… e non ha senso un’operazione a Rafah

I media israeliani indicano che il primo ministro del governo di occupazione israeliano è “incapace di prendere la decisione corretta riguardo alla guerra nella Striscia di Gaza”.

Sabato i media israeliani hanno affermato che “l’esercito” israeliano non sa cosa fare a Gaza, il che significa che non ha un piano chiaro.

Lo scrittore politico israeliano Ben Caspit ha dichiarato sul sito web israeliano “Walah”: “Attualmente non c’è nulla nella Striscia di Gaza. Tutto ciò che esiste è che Hamas sta cercando di ritornare per sviluppare le sue capacità nelle aree da cui provengono”. l’esercito si sta ritirando”, continuando: “La cosa che non è in grado di fare “Israele è quella che non può assolutamente controllarlo”.

Caspit ha spiegato: “Netanyahu è un ostaggio e non è in grado di prendere la decisione giusta. Per lui non c’è nulla di cui parlare, soprattutto riguardo alla Striscia di Gaza e all’organizzazione di un governo alternativo per Hamas all’interno della Striscia”, sottolineando che “Netanyahu è scoraggiato (da Ben Gvir e Smotrich).”

Lo scrittore israeliano ha inoltre sottolineato “l’inutilità di qualsiasi operazione militare a Rafah”, ritenendo che “entrare lì aggiungerà spazio al mito della vittoria completa di Netanyahu”, rilevando allo stesso tempo che “a Rafah non c’è niente altro di quello che c’è a Khan Yunis.”

Soldati Israeliani a Gaza

Lo scrittore israeliano ha sottolineato che “Khan Yunis, in termini di forza originaria di Hamas, è più importante di Rafah in termini di dimensioni”.

A sua volta, l’analista politico e giornalista di Yedioth Ahronoth, Ben Dror Yemini, ha dichiarato al canale israeliano 12: “Netanyahu è la persona responsabile del fallimento, della crisi e del deterioramento della situazione di Israele dal 7 ottobre”.

Ha aggiunto: “È difficile dire una buona parola su Netanyahu, poiché è lui che ci ha portato al deterioramento in cui ci troviamo oggi”, spiegando che “tutte le crisi interne ed esterne ricadono sulle sue spalle, dalle scarse prestazioni alle crisi con gli Stati Uniti.“

Ciò avviene mentre il quotidiano Maariv ha mostrato un certo numero di manifestanti che sorvolavano la casa di Netanyahu a Kesaria oggi, sabato, portando annunci di protesta che dicevano: “Tu sei il capo e tu sei il colpevole”.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad