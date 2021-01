Media israeliani: l’arricchimento del 20% dell’uranio da parte dell’Iran è il più grande passo verso le armi nucleari

da Redazione







Dopo la recente decisione dell’Iran di aumentare l’arricchimento dell’uranio del 20%, il quotidiano ebraico “Jerusalem Post” riporta che “Questo è il passo più importante e più grande che l’Iran ha compiuto dall’accordo nucleare del 2015, e Netanyahu afferma che non gli permetterà di produrre armi nucleari”.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha commentato la mossa iraniana, affermando che “la decisione dell’Iran di continuare a violare i suoi obblighi, aumentare il livello di arricchimento dell’uranio e dotare le capacità industriali di arricchire l’uranio in strutture sotterranee, può essere spiegata solo dall’intenzione dell’Iran di continuare a realizzare la sua intenzione di sviluppare un programma nucleare militare”. Israele “non permetterà all’Iran di produrre armi nucleari”.

Il quotidiano ebraico ” Jerusalem Post ” ha riferito che aumentare del 20% l’arricchimento dell’uranio “è un grande passo avanti verso una bomba nucleare, ed è il passo più importante compiuto dalla Repubblica islamica dall’accordo nucleare del 2015”.

Il quotidiano ha aggiunto che sebbene la realizzazione di un’arma nucleare richieda un arricchimento dell’uranio del 90%, i funzionari dell’intelligence israeliana e gli esperti di armi nucleari hanno dichiarato al Jerusalem Post che “il salto dall’arricchimento dal 5% al ​​20% è più importante, perché il salto Dal 5% al ​​20% è più difficile che passare dal 20% al 90% “.

Il giornale ha detto: “L’Iran deve tenere a mente che l’ultima volta che si è arricchito del 20%,” Israele “ha iniziato a parlare più forte e più seriamente di un attacco preventivo agli impianti nucleari della Repubblica islamica”.

Ha sottolineato che “la calma da parte di” Israele “, Trump e Biden possono essere fuorvianti, spiegando che” nessuno vuole una crisi nelle poche settimane di Trump in carica o nelle prime settimane di Biden. Ma tutti continuano a manovrare per fare pressione “.

Netanyahu minaccia l’Iran per l’arricchimento uranio

La “Mehr Agency” iraniana ha citato il portavoce del governo iraniano Ali Rabiei dicendo: ” Abbiamo iniziato poche ore fa ad arricchire l’uranio al 20%” nel sito nucleare di Fordo noto come “complesso Ali Mohammadi”.

E le numerose dichiarazioni iraniane recentemente circa l’Iran inizierà l’arricchimento dell’uranio al 20% nell’ impianto Vrdo presto, dopo l’ Agenzia internazionale dell’energia atomica ha riferito questo, e che dipende la decisione del Presidente della Repubblica Hassan Rowhani.

Questo avviene sulla scia dell’assassinio dello scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh (attuato dal Mossad israeliano), quando, subito dopo tale evento, il parlamento iraniano ha votato il 29 novembre 2020 a favore di costringere il governo ad aumentare il livello di arricchimento dell’uranio, in un nuovo sviluppo che segue la precedente decisione dell’Iran di ridurre i suoi obblighi ai sensi dell’accordo nucleare del 2015 in risposta al ritiro degli Stati Uniti da tale accordo.

Fonte: Al-Mayadeen Net – Traduzione: Fadi Haddad

—————————————–

Vescovo sudafricano Desmond Tutu

Un giorno prima si era registrata una importante dichiarazione del vescovo e premio Nobel per la pace, Desmond Tutu

Desmond Tutu, sudafricano, simbolo della lotta anti apartheid, e premio Nobel per la pace, ha criticato il pregiudizio storico delle successive amministrazioni statunitensi nei confronti dell’entità di occupazione israeliana e la loro collusione per coprire i crimini di Israele contro i palestinesi e le sue armi nucleari segrete che minacciano milioni di persone.

In un articolo pubblicato lo scorso 31 dicembre dal quotidiano britannico “The Guardian”, Tutu ha affermato che “ogni recente amministrazione statunitense ha eseguito un rituale perverso quando è entrata in carica. Tutti hanno accettato di minare la legge degli Stati Uniti firmando lettere segrete che stabiliscono che non riconosceranno qualcosa che tutti sanno: che Israele ha un arsenale di armi nucleari.

Ha aggiunto che parte della ragione di ciò è impedire alle persone di concentrarsi sulla capacità di Israele di ridurre in polvere dozzine di città. L’arcivescovo ha denunciato, inoltre, il regime dell’apartheid che vivono i palestinese causato da Israele.

Questo fallimento nell’affrontare la minaccia rappresentata dall’orribile arsenale di Israele dà al suo primo ministro, Benjamin Netanyahu, un senso di potere e impunità, consentendo a Israele di dettare i termini ad altri.

Ma un altro effetto dell’approccio dello struzzo dell’amministrazione statunitense è che evita di invocare le leggi degli Stati Uniti, che chiedono la fine della generosità dei contribuenti per i proliferatori di armi nucleari.

Israele infatti è un produttore di armi nucleari multiple. Ci sono prove schiaccianti che abbia offerto di vendere armi nucleari al regime dell’apartheid in Sud Africa negli anni ’70 e abbia persino condotto un test nucleare congiunto.

Il governo degli Stati Uniti ha cercato di nascondere questi fatti. Inoltre, non ha mai firmato il trattato di non proliferazione nucleare.

Eppure i governi degli Stati Uniti e di Israele hanno spinto per l’invasione dell’Iraq sulla base di bugie sull’arrivo di nuvole di funghi. Come ha detto l’informatore nucleare israeliano Mordechai Vanunu : le armi nucleari non erano in Iraq, sono in Israele. (……………).

Fonte: L’Antidiplomatico