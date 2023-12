Media israeliani: “Israele” è intrappolato nel nord… Hezbollah sta conducendo una guerra missilistica contro i veicoli corazzati

I media israeliani hanno riferito ancora una volta che “Hezbollah ha ancora il sopravvento nel nord”, e questa è la seconda volta che questa descrizione viene applicata alla situazione sul campo al confine tra Libano e Palestina occupata.

L’ex capo della divisione di intelligence militare israeliana, Amos Yadlin, aveva precedentemente affermato che “la mano di Nasrallah è la più alta del nord”, riferendosi alla superiorità della resistenza islamica in Libano negli scontri in corso con l’occupazione, sul conflitto libanese-palestinese”.

Tzivi Yehezkeli, analista degli affari arabi di Channel 13, ha detto: “Hezbollah ha ancora il sopravvento nel nord, perché è quello che vuole esercitare maggiori pressioni e sa che Israele controlla se stesso”.

Ha aggiunto: “Il nord, dal punto di vista civile, è come in guerra e le strade sono vuote”, sottolineando che “Israele nel nord è caduto in una trappola”.

Hezbollah, gruppo lanciamissili

A sua volta, il corrispondente settentrionale di Channel 13, Shlomi Aldar, ha descritto ciò che sta accadendo nel nord come una “guerra di missili contro mezzi corazzati”.

Ha detto: “Durante la seconda guerra del Libano (2006), gli israeliani sono rimasti a casa e hanno considerato i Katyusha l’arma più minacciosa, ma i missili anti-corazzati sono diventati oggi l’arma più minacciosa”.

Il corrispondente del canale dal nord ha riferito: “Gli abitanti israeliani del nord non torneranno finché la realtà non cambierà, e ognuno di loro desidera il proprio futuro in questa zona ma ha timore a causa della mancanza di sicurezza e tutti sentono che lo Stato li ha trascurati.

Fonte: media

Traduzione: Luciano Lago