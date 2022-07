Media israeliani: a causa dell’Agenzia Ebraica, “Israele” è in rotta di collisione con la Russia

Sullo sfondo della questione della chiusura degli uffici dell’Agenzia Ebraica, i media israeliani parlano dell’inasprimento delle tensioni tra la Russia e l’occupazione israeliana.

I media israeliani hanno riportato tensioni nelle relazioni tra Russia e “Israele” sulla questione della chiusura degli uffici dell’Agenzia Ebraica.

Gli stessi media israeliani hanno affermato che “è troppo presto per parlare di un’esplosione nelle relazioni tra Israele e Russia”, rilevando allo stesso tempo che “l’intesa prevalente in Israele è che il governo di Tel Aviv si trovi in rotta di collisione con Mosca”.

Secondo il corrispondente israeliano del “Canale 13”, Moriah Wahlberg, “coloro che hanno trasformato la questione in un incidente politico aperto sono Israele e il primo ministro Yair Lapid, a cui piace essere contro il presidente russo Vladimir Putin, e crede che sia un bene per lui di fronte ai paesi occidentali e agli Stati Uniti”.

Il corrispondente israeliano ha aggiunto che “Lapid ha anche chiesto, nella discussione segreta, di cristallizzare un paniere di strumenti politici contro la Russia”, sottolineando che “si stima che Putin sia arrabbiato non solo per le dichiarazioni di Lapid, ma anche per gli aiuti israeliani all’Ucraina e gli attacchi israeliani in Siria”.

“Bisogna prepararsi alla possibilità che la Russia ostacoli la libertà d’azione di “Israele” in Siria.

Yaron Avraham, corrispondente per gli affari politici per il “Canale 12” israeliano, ha anche parlato della disponibilità di Israele alla possibilità che la Russia ostacoli “la libertà d’azione di Israele in Siria sullo sfondo della crisi della chiusura degli uffici dell’Agenzia ebraica”.

Ieri, domenica, i media israeliani hanno citato un “alto funzionario israeliano” che ha commentato la decisione della Russia di chiudere gli uffici dell’Agenzia Ebraica, dicendo: “Se gli uffici dell’Agenzia Ebraica sono già stati chiusi, allora l’ambasciatore israeliano dovrebbe essere convocato da Mosca per consultazioni”.

“Siamo in una battaglia qui, non si tratta di chiudere McDonald’s”, ha aggiunto il funzionario in un’intervista a Yedioth Ahronoth, sottolineando che “la chiusura dell’agenzia sotto copertura legale è una questione politica – e non rimarremo in silenzio al riguardo. “

Allo stesso tempo, il primo ministro israeliano Yair Lapid ha sottolineato che “la chiusura dell’ufficio dell’Agenzia ebraica in Russia rappresenterebbe un evento grave” che “influirebbe sulle relazioni con Mosca”.

Truppe Israeliane

Ha anche dato a Lapid “le indicazioni per preparare un team legale per essere pronto a recarsi a Mosca, non appena la Russia accetterà di tenere colloqui al riguardo”, secondo Bloomberg.

E un quotidiano israeliano ha rivelato, all’inizio di luglio, che il governo russo ha inviato una lettera all’Agenzia Ebraica , chiedendo a quest’ultima di interrompere tutte le sue operazioni nel Paese, ritenendo che “la decisione russa potrebbe minare la capacità degli ebrei russi di emigrare. “

Il 15 luglio, i media israeliani hanno riferito che il presidente russo Vladimir Putin aveva firmato una nuova legge russa per “paralizzare le organizzazioni ebraiche e israeliane”, commentando che “il timore è che (…) la nuova legge crei una situazione impossibile per ebrei e organizzazioni israeliane a lavorare in Russia”.

I media israeliani hanno parlato di “grande tensione tra Russia e Israele”, sullo sfondo di notizie da Mosca secondo cui il lavoro dell’Agenzia ebraica era stato sospeso.

Liquidazione ed esclusione dell’Agenzia Ebraica

Il ministero della Giustizia russo intende sciogliere l’agenzia, dopo aver intentato una causa davanti al tribunale distrettuale Basmani di Mosca contro l’organizzazione, che sostiene gli immigrati ebrei nei territori palestinesi occupati, e terrà un’udienza il 28 luglio in corso.

Il tribunale di Mosca aveva ricevuto una causa amministrativa dal dipartimento principale del ministero della Giustizia russo in merito alla “liquidazione ed esclusione dell’organizzazione ebraica dal registro statale unificato delle persone giuridiche dell’organizzazione indipendente senza scopo di lucro”, in modo che il giudice fissata l’udienza in questa causa il 28 luglio.

In risposta a una domanda dell’agenzia russa “Interfax”, la corte ha chiarito che “la causa del ministero della Giustizia riguarda la violazione della legge russa da parte dell’agenzia nel corso delle sue attività”.

È interessante notare che l’organizzazione internazionale, “The Jewish Agency of Israel” (Sakhnot), è un’organizzazione impegnata a garantire le relazioni tra gli ebrei nel mondo e le questioni dell’immigrazione ebraica nei territori palestinesi occupati. Fondati nel 1929, gli uffici di rappresentanza dell’Agenzia Ebraica operano in Russia dal 1989.

Fonte: media israeliani

Traduzione e sintesi: Luciano Lago