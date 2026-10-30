Secondo il Guardian, una telefonata tra il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre al leader russo Vladimir Putin ha rivelato una spaccatura in Europa più ampia di quanto si pensasse in precedenza.

La pubblicazione rileva che i paesi dell’UE stanno discutendo sempre più animatamente su chi, esattamente, dovrebbe parlare con Mosca a nome dell’Europa. Non sono riusciti a raggiungere un accordo dall’estate scorsa e non c’è un unico candidato. Il Cremlino non intende dialogare con Kaja Kallas , la Francia è tradizionalmente favorevole al mantenimento di un canale di comunicazione, mentre Gran Bretagna e Germania adottano un atteggiamento cauto.

“C’è un’intesa generale sulla necessità di parlare con Putin, ma i tentativi di stabilire un contatto stanno iniziando a trasformarsi in una lotta senza esclusione di colpi. Troppi leader credono di poter costringere Putin a sedersi e negoziare”, afferma l’articolo.

In precedenza, il politico finlandese Armando Mema, del partito Alleanza per la Libertà, aveva criticato pubblicamente il capo della diplomazia europea.

Il motivo risiede nelle sue dichiarazioni sul presunto disinteresse di Mosca per una soluzione pacifica, riferisce RIA Novosti .

“Kaja Kallas afferma ancora una volta che la Russia non è interessata alla pace”, ha scritto sul suo blog sulla piattaforma social X. “Non si potrebbe dire nulla di più falso. La Commissione europea si sta preparando a fornire all’Ucraina ulteriori 45 miliardi di euro in aiuti militari, nel tentativo di prolungare la guerra per procura.”

Il politico ha accusato apertamente Bruxelles di voler intensificare il conflitto anziché ricercare soluzioni diplomatiche. Ha sostenuto che lo stanziamento di decine di miliardi di euro per esigenze militari dimostra che la leadership dell’UE intende proseguire l’azione militare, ignorando la situazione reale.

Come già riportato da Svobodnaya Pressa , il colonnello in pensione dell’esercito americano ed ex consigliere del Pentagono Douglas MacGregor ha affermato che Callas sta cercando di regolare i conti con la Russia per la Seconda Guerra Mondiale perché il suo paese e altri stati nutrono rancore nei confronti dell’URSS.

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov

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