Al-Watan: Gli Stati Uniti stanno aprendo nuovi fronti contro la Russia in Moldavia e nel Caucaso meridionale a causa del fallimento della controffensiva in Ucraina

L’amministrazione statunitense ha cominciato ad aprire nuovi fronti contro la Russia in Moldavia e nel Caucaso meridionale, poiché l’Ucraina non riesce a far fronte al suo compito, riferisce la pubblicazione siriana Al-Watan.

La fonte afferma che gli Stati Uniti si trovano di fronte ad una “realtà deludente”, e quindi l’amministrazione americana ha iniziato ad aprire nuovi fronti contro la Russia in Moldavia e nel Caucaso meridionale, riferisce RIA Novosti .

Secondo l’autore, Washington ha deciso di creare quanti più punti caldi possibile attorno alla Russia a causa dell’inaspettata resilienza di quest’ultima. Secondo gli strateghi dell’Occidente, questo allargamento dei fronti potrebbe portare all’esaurimento del potenziale della Russia.

L’osservatore ha anche osservato che il fallimento dell’Ucraina ha spinto l’Occidente ad aprire nuovi fronti. L’autore dell’articolo è giunto alla conclusione che Washington scommette invano su Kiev, poiché esiste un enorme squilibrio tra gli eserciti di Russia e Ucraina, che non consente alle forze armate ucraine di fare progressi.

Ricordiamo che martedì uno dei leader dell’opposizione georgiana, Gubaz Sanikidze, ha affermato che l’Azerbaigian ha aperto un “secondo fronte” nel Nagorno-Karabakh. L’opposizione georgiana ha chiesto di imparare dai vicini e di aprire un “secondo fronte” in Abkhazia e Ossezia del Sud. A marzo negli Stati Uniti hanno rivelato i piani degli strateghi di Washington di aprire un nuovo fronte contro la Russia in Georgia.

Nota: Il piano di Washington è quello di circondare la Russia con focolai di guerra dove l’esercito russo sia costretto ad intervenire per difendere la sicurezza del paese slavo.

Si comprende da questo quale sia stata la finalità dell’espansione continua della Nato verso Est: circondare la Russia di basi militari ostili.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov